OM : Un vestiaire sous tension, Gueye rétablit la vérité après Bâle

Publié par Timothée Jean le 18 mars 2022 à 16:05

Après la victoire de l’ OM face à Bâle (1-2) jeudi soir, Pape Gueye a pris la parole en conférence de presse. L’occasion pour lui de démentir une fake news à Marseille.

OM : Pape Gueye dément les tensions à Marseille

Enthousiaste et offensif, l’Olympique de Marseille a repris sa marche en avant. Vainqueur 2-1 à l'aller, l’ équipe phocéenne a tenu son rang face au FC Bâle ce jeudi soir au Parc Saint-Jacques en Suisse. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont une nouvelle fois imposés sur le même score face aux Suisses et sont qualifiés pour les autres de finale de la Ligue Europa Conférence. Outre cette qualification, l’Olympique de Marseille reste sur une série de trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Des résultats positifs qui offrent une bouffée d’oxygène à Jorge Sampaoli, vivement critiqué ces dernières semaines.

Le technicien argentin semblait en effet se perdre dans ses expérimentations tactiques, au point de susciter l’incompréhension et la colère de certains membres de son vestiaire. Ce fut notamment le cas avec Arkadiusz Milik. Certains médias révélaient alors des tensions au sein du vestiaire de l’ OM. Présent en conférence de presse à l’issue de la qualification de son équipe, le milieu sénégalais Pape Gueye a tenu à rétablir la vérité sur le sujet.

Jorge Sampaoli s’est expliqué avec ses hommes

À l’abri des regards indiscrets, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont tenu « des réunions » de crise. Les Marseillais se sont parlés franchement afin de trouver les solutions pour mettre un terme à cette mauvaise passe. Jorge Sampaoli s’est surtout expliqué avec ses hommes sur ses choix forts. « Il y a eu une période assez compliquée, mais les cadres et le staff ont eu des bons mots, on a effectué plusieurs réunions. On a continué à beaucoup travailler, sans jamais douter de nos qualités », a confié Pape Gueye, qui refuse cependant d'évoquer tout problème relationnel avec son entraîneur.

Par ailleurs, ces réunions de crise ont fait beaucoup de bien à l’ OM, qui est finalement parvenu à remonter la pente. Les Marseillais sont plus que jamais déterminés à poursuivre sur leur lancée ce dimanche face à l’OGC Nice. Pape Gueye a même tenu à prévenir les Niçois. « On peut battre n’importe quelle équipe, tant qu’on sera concentrés et en jouant notre jeu, on va être durs à battre », a-t-il ajouté. C’est donc un OM plein de confiance et revanchard qui affrontera le Gym ce dimanche au stade Vélodrome.