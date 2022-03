OM : Après Bâle, Sampaoli lance déjà un avertissement à Nice

Publié par Ange A. le 18 mars 2022 à 02:35

L’ OM a de nouveau dominer le FC Bâle jeudi en League Conference. La qualification en poche, Jorge Sampaoli est déjà tourné vers Nice.

L’ OM domine encore Bâle et file en quarts

La Ligue Europa Conference réussit à l’Olympique de Marseille. Jeudi, l’ OM a signé une quatrième victoire en autant d’apparitions dans la compétition. Déjà vainqueur au Vélodrome (2-1) en huitième de finale aller, Marseille a de nouveau battu le FC Bâle sur le même score au retour en Suisse. Les Olympiens ont concédé l’ouverture du score sur un but de Dan Ndoye (62e). Cengiz Ünder (74e) a permis au club phocéen de revenir au score avant que Valentin Rongier n’assure son succès dans le temps additionnel (90e+3). Marseille sera fixé sur son adversaire à l’issue du tirage au sort prévue ce vendredi. En attendant l’identité de son prochain adversaire européen, Jorge Sampaoli s’est projeté sur le choc qui l’attend ce weekend en championnat contre l’OGC Nice.

Jorge Sampaoli lance le choc contre l’OGC Nice

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice prévue ce dimanche sera l’une des affiches phares de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’ OM et le Gym pointent respectivement aux 2e et 3e places du championnat et disposent du même nombre de points. Le club provençal dispose d’une meilleure attaque par rapport à Nice. Cette rencontre sera donc capitale dans la course à la Ligue des champions. Jorge Sampaoli est confiant pour le match de dimanche. Il sera notamment question pour les Olympiens de prendre leur revanche sur les Aiglons.

Nice avait laminé Marseille en quarts de finale de la Coupe de France (4-1) à l’Allianz Riviera. « Le match de dimanche sera très différent. Nice va pouvoir se préparer toute la semaine, nous on aura joué aujourd’hui et on n’aura que deux jours pour préparer le match […] En plus avec le Vélodrome qui sera plein, la victoire d’aujourd’hui était très importante. Avec en plus la façon dont l’équipe a joué aujourd’hui, ça me rend confiant sur les capacités du groupe à faire un grand match dimanche », a prévenu l’Argentin selon les propos relayés par Le Phocéen.