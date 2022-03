PSG Mercato : La révolution est lancée, un premier départ officialisé

Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2022 à 15:05

Le PSG va vivre un été particulièrement agité après le nouveau fiasco européen en LDC. D’ailleurs, un premier départ a été annoncé ce vendredi.

Le service de communication annonce le ton

Après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, le PSG va connaître de profonds changements à l’issue de la saison. Et le ton est déjà donné en ce qui concerne le service communication du club de la capitale. En effet, Yann Guerin, attaché de presse du Paris Saint-Germain, a annoncé ce vendredi son départ du club, sur son compte Twitter, après de 10 années de service.

« M.E.R.C.I P.A.R.I.S. Après plus de 10 ans, mon aventure au PSG prend fin. Fier du parcours et du travail ! Merci au Club et à tous ceux qui j’ai côtoyé ! Le PSG est le PSG grâce aux personnes de l’ombre. Mon cœur sera à jamais Rouge & Bleu », a écrit Yann Guerin sur le réseau social. Pour le moment, aucun nom n’a encore été évoqué pour son remplacement, mais les lignes vont bouger dans la capitale dans les mois à venir.

PSG Mercato : Quel sort pour Pochettino et Leonardo ?

Si le président Nasser Al-Khelaïfi n’est pas en danger, Leonardo - tout comme Mauricio Pochettino - pourrait faire les frais d’une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions. D’après plusieurs sources, les propriétaires qatariens du PSG seraient à la recherche d’un nouveau directeur sportif pour remplacer le Brésilien. Michael Edwards (Liverpool), Andrea Berta (Atlético Madrid), Giovanni Rossi (Sassuolo) et Hugo Viana (Sporting Portugal) seraient ainsi sur les tablettes des autorités de Doha, selon le tabloïd britannique The Telegraph.

Toutefois, Fabrizio Romano précise ce vendredi que l'actuel leader de Ligue 1 n’aurait pas encore tranché définitivement au sujet de son dirigeant. Durant le podcast organisé par l'ex défenseur Rio Ferdinand sur Youtube, le journaliste italien a indiqué que le PSG n’a pas arrêté de décision pour l’avenir de Leonardo, mais également pour Mauricio Pochettino. Ces deux questions seront tranchées dans les prochaines semaines. Affaire à suivre donc…