PSG Mercato : Succession Leonardo, le Qatar vise une grosse pointure

Publié par JEAN-LUC D le 17 mars 2022 à 20:55

Tout comme Mauricio Pochettino, Leonardo devrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Pour sa succession, le Qatar vise une pointure.

Le remplaçant de Leonardo déniché à Liverpool ?

De retour en juillet 2019 après le départ d’Antero Henrique, Leonardo ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. L’ancien milieu de terrain du club de la capitale devrait, tout comme l’entraîneur Mauricio Pochettino, faire les frais de la nouvelle humiliation des Rouge et Bleu en Ligue des Champions. Et pour sa succession, les propriétaires qatariens du PSG viseraient un gros morceau.

En effet, le tabloïd britannique The Telegraph révèle ce jeudi que « le directeur technique de Liverpool, Michael Edwards, figure sur une liste restreinte de personnes envisagées pour assumer un rôle similaire au Paris Saint-Germain. » Arrivé en 2011 sur les bords de la Mersey en qualité d’Analyste en Chef avant d’être promu directeur technique en 2015, Michael Edwards a déjà annoncé depuis novembre dernier qu'il va quitter Liverpool à l’issue de la saison.

Sous sa direction, les Red Devils sont revenus au-devant de la scène locale et internationale avec des recrutements intelligents comme ceux de Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané, Roberto Firmino ou encore Andy Robertson. Avec lui, le club anglais a remporté une Ligue des champions et un titre de champion de Premier League.

En quête d'un nouveau directeur sportif pour remplacer Leonardo, le Paris Saint-Germain aimerait donc le convaincre de rejoindre la Ligue 1 dans quelques mois. Toutefois, l’ancien dirigeant de Portsmouth ne serait pas seul sur les tablettes des propriétaires qatariens du Paris SG pour le remplacement de Leonardo.

PSG Mercato : Une liste exhaustive dressée par le Paris SG

Après une énième élimination précoce en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut se restructurer afin de revenir avec des arguments plus solides. Quoi de mieux que de faire appel à quelqu’un qui a fait ses preuves durant une décennie chez les Reds. Cependant, outre Michael Edwards, les noms d’Andrea Berta (Atlético Madrid), Giovanni Rossi (Sassuolo) et Hugo Viana (Sporting Lisbonne) feraient également partie des pistes creusées par le PSG en cas de départ de Leonardo.

« Edwards n’est en aucun cas le seul homme visé. Andrea Berta, qui a joué un rôle similaire à l’Atlético de Madrid, est également à l’étude. Il y a aussi Giovanni Rossi, directeur du football à Sassuolo, qui s’est imposé comme une force de Serie A au cours de la dernière décennie. L’ancien milieu de terrain de Newcastle United Hugo Viana, qui a été directeur sportif à Belenenses et occupe maintenant un poste similaire au Sporting Lisbonne, est également à l’étude. Le joueur de 39 ans a aidé à construire l’équipe qui a remporté la Primeira Liga portugaise avec un budget plus petit que ses rivaux Benfica et Porto », explique The Telegraph.

L’été s’annonce donc chaud du côté de la capitale française.