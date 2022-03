ASSE : De gros départs officialisés à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 21 mars 2022 à 12:47

Après son match nul contre l'ES Troyes AC ce week-end, l' ASSE a acté cette semaine le départ de plusieurs joueurs importants.

ASSE : 7 départs enregistrés à l’AS Saint-Etienne

C'est un coup d’arrêt pour les Verts. Après une belle série de victoires en championnat, Pascal Dupraz et ses hommes ont acté un deuxième match nul de suite contre l’ESTAC. Concurrent au maintien cette saison, le promu troyen est parvenu à tenir en échec l’AS Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard. Une contre-performance du club ligérien qui stagne de fait à la 18e place de Ligue 1, synonyme de barrage pour la descente en deuxième division.

Un nul fâcheux qui s’est suivi d’une vague de départs importante dans le Forez. En cette courte trêve internationale, l’ ASSE va en effet perdre pas moins de 7 joueurs de son effectif. Parmi ces départs actés, on note notamment celui du capitaine et meilleur buteur stéphanois, Wahbi Khazri, qui disputera la double confrontation contre le Mali (le 25 et 29 mars) avec la sélection tunisienne.

Les Guinéens Saïdou Sow et Bangaly Sylla seront également absents pour deux rencontres amicales contre l’Afrique du Sud et la Zambie. Harold Moukoudi sera lui mobilisé par le Cameroun pour la double confrontation contre Les Fennecs (25 et 29 mars). Miguel Trauco partira lui rejoindre le Pérou, lui qui a perdu sa place de titulaire depuis l’arrivée de Pascal Dupraz sur le banc des Verts. Deux jeunes stéphanois sont également concernés par cette trêve, le portier Étienne Green (Angleterre Espoir) et Lucas Gourna-Douath (Equipe de France U19).

Des départs contrariants pour Pascal Dupraz

Ces pauses internationales sont souvent source de casse-têtes pour les entraîneurs en France et dans les autres championnats. Avec un calendrier déjà chargé en clubs, certains joueurs encourent un risque certain de surcharge physique, voire de blessure lors de ces matchs internationaux, impactant fortement leurs écuries pour le reste de la saison. Avec le choc contre l’Olympique de Marseille (3 avril) en ligne de mire, Saint-Etienne devra croiser les doigts pour ne pas perdre certaines de ses pièces essentielles de l’effectif.