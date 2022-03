ASSE Mercato : Une nouvelle signature officialisée à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 21 mars 2022 à 15:47

Le mercato de l' ASSE risque d'être mouvementé cet été. À quelques mois de l'ouverture du marché, un milieu a paraphé un nouveau contrat.

ASSE Mercato : Assane Diousse acte son futur départ de Sainté

De gros départs devraient avoir lieu à l’AS Saint-Etienne lors du prochain marché des transferts. Doté d’un effectif fourni après le mercato hivernal, le club ligérien va dégraisser en vue de la prochaine saison et un premier départ se confirme au milieu de terrain. Recruté lors de l’été 2017 chez les Verts, l’international sénégalais Assane Diousse devrait bel et bien quitter le Forez à l’issue de son contrat en juin et un nouvel indice le confirme ce lundi.

Comme le révèle le site EVECT, le milieu relayeur a signé dans une nouvelle agence afin de préparer le prochain mercato. Le joueur de 24 ans, véritable flop à l’ ASSE depuis son arrivée, a rejoint la structure de David Wantier, qui n’est autre que l’ex-recruteur de l’AS Saint-Etienne qui avait signé le Dakarois il y a cinq ans.

Titulaire à une seule reprise cette saison contre Bergerac en Coupe de France, Assane Diousse quittera donc la Loire par la petite porte cet été avec l’aide de son nouveau représentant, Constellium Agency. L’agence de footballeurs gère notamment les intérêts de Romain Hamouma, Bilal Benkhedim, Marvin Tshibuabua et Louis-Dylan Pama Djobo à l' ASSE.

Un autre départ qui se précise après Boudebouz

Cette signature avec l’agence de David Wantier, fait écho à celle de Ryad Boudebouz la semaine dernière. L’international algérien, lui aussi en fin de contrat à Sainté en juin, avait changé de représentant en vue du prochain mercato. Désireux de s’offrir un nouveau point de chute après son expérience stéphanoise, le milieu offensif de 32 ans a rejoint les rangs de Talk To My Agent (TTMA), agence reconnue dans le monde du ballon rond, qui gère notamment les intérêts de Wesley Fofana, Rémy Cabella et Mahdi Camara. De quoi annoncer un mercato agité pour les Verts.