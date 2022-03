ASSE Mercato : Officiel, Ryad Boudebouz boucle une belle signature !

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 17:55

En fin de contrat à l’ ASSE en juin prochain, Ryad Boudebouz a signé avec une nouvelle agence qui collabore déjà avec deux anciens Stéphanois.

À trois mois de la fin de son contrat à l’ ASSE, Ryad Boudebouz n’est toujours pas certain de rempiler avec le club ligérien. Il pourrait donc partir librement à la fin de la saison, après 3 années consécutives dans le Forez. Pour rebondir rapidement dans un nouveau club de son choix, le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne a confié la gestion de la suite de sa carrière à l’agence Talk To My Agent (TTMA). C’est cette société qui a officialisé l’information dans un message posté sur les réseaux sociaux. " Bienvenue à Ryad Boudebouz, international algérien (25 sélections, 2 buts, ndlr) qui rejoint la famille TTMA ", a écrit la structure sur Instagram.

Boudebouz rejoint l'agent de Fofana, Camara et Cabella

Le N°7 de l’ ASSE n’a pas signé avec cette agence par hasard. Il a été attiré par la présence d’anciens Verts sous la bannière TTMA. En effet, Wesley Fofana (Leicester City) et Rémy Cabella (ex-FC Krasnodar) sont représentés par ladite agence. Les intérêts de l’ex-capitaine des Verts sous Claude Puel, Mahdi Camara (23 ans), sont également défendus par TTMA.

Ryad Boudebouz rejoint ainsi une écurie qui gère aussi la carrière d’autres joueurs de Ligue 1, dont le gardien de but du Stade Brestois, Gautier Larsonneur (25 ans), le défenseur lensois, Christopher Wooh (20 ans) ou encore l’attaquant des Girondins de Bordeaux, Jimmy Briand (36 ans). Rappelons que Ryad Boudebouz avait été écarté par Puel en début de saison et poussé dehors. Figurant parmi les joueurs ayant un gros salaire à l'ASSE, il avait été mis sur le marché un temps. Mais faute de prétendants à son gout, l'Algérien avait finalement décidé de rester à Saint-Étienne, jusqu'au bout de son bail, le 30 juin 2022.