RC Strasbourg : Course à l'Europe, un constat inquiétant au RCSA !

21 mars 2022

Tenu en échec par le FC Lorient, le RC Strasbourg a fait une mauvaise opération au classement. Gameiro, lui, fait un constat inquiétant sur la fin de saison.

RC Strasbourg : Gameiro, « on a des moments plus difficiles, nous les joueurs offensifs »

Le RC Strasbourg a été accroché par le FC Lorient au stade du Moustoir (0-0). Malgré le point pris, le club alsacien est resté à la 5e place de Ligue 1, alors qu’il aurait pu passer devant l’OGC Nice battu par l’OM (2-1), en clôture de la 29e journée. Le RCSA (48 points) est désormais sous la menace du LOSC (6e avec 46 points), de l’AS Monaco (7e avec 44 points) et du RC Lens (8e avec 44 points). Ces trois clubs ont pris chacun les 3 points de la victoire, ce week-end, avant la trêve internationale.

Dès lors, l’écart entre les concurrents pour les places européennes se réduit au fil des journées et la lutte s’annonce âpre dans la dernière ligne droite de la course à l'Europe. Dans ses propos d’après-match, Kevin Gameiro a exprimé une grosse inquiétude sur la fin de saison de l'équipe de Julien Stephan. « L’efficacité qu’on a avait en début de saison, on l’a moins sur les derniers matchs. On a des moments plus difficiles, nous les joueurs offensifs », a-t-il reconnu.

L'attaquant du RCSA, muet lors des 5 derniers matchs de Ligue 1

Depuis la victoire du RC Strasbourg à Angers (1-0), lors de la 24e journée, l’avant-centre de 34 ans n’a plus marqué de but. Concrètement, il est resté muet lors des 5 derniers matchs des Alasaciens. Kevin Gameiro fait son mea-culpa. « On a manqué d’efficacité et d’agressivité devant le but. Moi, je rate deux occasions, surtout la deuxième, où j’ai voulu piquer le ballon et je me suis complètement déchiré, j’ai foiré mon piqué », a-t-il regretté, au sujet des occasions nettes de but ratées, lors du match nul concédé aux Merlus.