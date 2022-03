RC Strasbourg : Julien Stéphan ne perd pas de vue l’objectif du RCSA

Publié par ALEXIS le 07 mars 2022 à 15:10

5e de Ligue 1, le RC Strasbourg est en course pour l’Europe. Julien Stéphan reste concentré sur cet objectif en cette fin de saison.

RC Strasbourg : Le RCSA laisse filer deux points à Reims

Le RC Strasbourg a perdu deux précieux points contre le Stade de Reims, lors de la 27e journée de Ligue 1. L’équipe de Julien Stéphan menait pourtant (1-0, 69e) et la victoire lui tendait les bras, mais elle s’est fait rejoindre au score en toute fin de match, sur une égalisation de Jens Cajuste (1-1, 84e). À l’issue du match, le RCSA a évidemment un petit regret, car il reste à la 5e place, à trois points du podium et de l’Olympique de Marseille. « Malheureusement, sur le seul tir cadré de Reims, on se fait égaliser. C'est une déception sur le timing de l'égalisation, car on a bien contrôlé la partie, sans avoir été brillant », a regretté l’entraîneur du Racing Club en conférence de presse d’après-match.

Julien Stéphan se concentre sur « le money time »

Le RC Strasbourg a toutes les cartes en main pour finir dans le top 5 qualificatif pour l’Europe. Il reste encore 11 journées de championnat et tous les bouleversements sont encore possibles. De ce fait, les derniers matches du championnat préoccupent sérieusement le coach du RC Strasbourg. « On entre dans le money time, il va falloir retrouver une certaine fraîcheur pour pouvoir pétiller dans cette fin de saison », a-t-il indiqué. Notons que l'équipe de Julien Stéphan laisse filer des points alors que les autres clubs en course pour les places européennes se rapprochent.

En effet, le Racing Club de Strasbourg est sur une série de trois matches nuls consécutifs en Ligue 1. Les Alsaciens ont été accrochés par l’ASSE (2-2) et le Stade de Reims (1-1), deux clubs classés dans la deuxième moitié du tableau. Et cela laisse des regrets aux Strasbourgeois (44 points), surtout qu’ils sont désormais à la portée du FC Nantes, du LOSC (42 points), de l’AS Monaco ou encore de l’OL (41 points).