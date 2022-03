FC Lorient : Le secret de la remontée des Merlus dévoilé

Publié par ALEXIS le 22 mars 2022 à 03:05

Malgré son match nul contre le RC Strasbourg, le FC Lorient est remonté au classement de la Ligue 1. Matthieu Dreyer justifie les deux matchs sans buts encaissés.

FC Lorient : Dreyer, « tout le monde défend super bien »

Le FC Lorient a certes pris seulement un point lors de la 29e journée, suite au match nul avec le Racing Club Strasbourg Alsace (RCSA) au Moustoir (0-0), mais les Merlus profitent de la défaite de Clermont Foot à Lens (3-1) pour se hisser à la 16e place du championnat. L’équipe de l'entraîneur Christophe Pélissier compte maintenant 5 et 6 points d’avance, respectivement sur les deux clubs relégables : le FC Metz (19e) et les Girondins de Bordeaux (20e). Elle devance également deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 que sont : Clermont Foot (17e) et l'ASSE (18e et barragiste).

Encore une bonne nouvelle pour le FCL, il n’a pas concédé de but lors de ses deux derniers matchs en L1. Pour rappel, le club Morbihan avait infligé une défaite à Clermont Foot (2-0) avant le nul blanc avec les Strasbourgeois. Matthieu Dreyer a bien une explication aux deux clean sheet consécutifs réussis dans la course pour le maintien dans l’élite. « Tout le monde défend super bien. On ne subit pas beaucoup d’occasions non plus depuis quelques matchs. Les efforts sont faits, on se bat peut-être un peu plus sur les ballons […] C’est un ensemble », a fait remarquer le gardien de but des Tangos.

Les 4 premiers de Ligue 1 au calendrier du FCL

Il faut noter que le FC Lorient n'est pas encore sauvé, car il reste 9 matchs à disputer. Et le calendrier du club breton est bien chargé. L'équipe de Christophe Pélissier affrontera le PSG, actuel leader du championnat, après la trêve internationale de deux semaines. Ce sera le 3 avril au Parc des Princes (20h45). Elle croisera ensuite les trois autres équipes du Top 4 actuel de la Ligue 1 : l'OGC Nice (4e), le Stade Rennais (3e) et l'Olympique de Marseille (2e).