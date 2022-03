AC Milan Mercato : SRFC, les Milanais visent une sensation en attaque

Publié par Thomas G. le 22 mars 2022 à 14:05

L' AC Milan va se montrer très actif cet été pour rajeunir son effectif. Les Milanais veulent faire signer un ancien joueur du SRFC.

AC Milan Mercato : Les Milanais veulent Ismaïla Sarr

Les dirigeants de l' AC Milan veulent rajeunir leur effectif, l’objectif étant d’allier la jeunesse des talents prometteurs et l’expérience des ainés expérimentés. Ainsi, les Milanais sont intéressés par des jeunes joueurs à fort potentiels comme Charles De Ketelaere. La dernière piste en date se nomme Ismaïla Sarr. L’éventuelle relégation de Watford condamnerait également l’avenir d’Ismaïla Sarr dans la banlieue de Londres. L’ancien joueur du SRFC souhaite découvrir la Ligue des Champions. À 24 ans, il ambitionne de franchir un cap, un transfert en Lombardie pourrait lui permettre d’accomplir ce rêve.

Selon la presse italienne, l' AC Milan serait disposé à mettre 30 millions d’euros sur la table, une somme qui correspond à celle déboursée par Watford pour l’arracher au Stade Rennais en 2019. Stefano Pioli a validé la piste Ismaïla Sarr et désire l’aligner dans son 4-3-3 aux côtés de Rafael Leão et d'Olivier Giroud.

Une fin de saison à enjeu pour l' AC Milan

Les Milanais ont le vent en poupe en plus de préparer la prochaine saison, puisqu'ils sont engagés dans une deuxième partie de saison qui pourrait leur être historique. En effet, les Rossoneri sont leader de Serie A avec 3 points d’avance sur Naples, et sont aussi en demi-finale de la coupe d’Italie. Le doublé Coupe-Championnat est encore possible pour Milan qui n’a plus été champion d'Italie depuis 10 ans. Une trop longue attente pour un club aussi prestigieux que l' AC Milan.

Le retour au premier plan des Rossoneri se poursuit sous la houlette de Stefano Pioli et Paolo Maldini qui ont su redonner espoir aux supporters milanais. Le renouveau de Milan est dû aux bonnes décisions prises par la direction sportive qui veut continuer dans cette lignée avec le recrutement d’Ismaïla Sarr.