Placé sur la liste des départs cet hiver, Ismaïla Sarr n'a aucune intention de quitter l'Olympique de Marseille, mais veut s'y imposer.

Mercato OM : Ismaïla Sarr ferme la porte à un départ

L'Olympique de Marseille est dans le dur et fait face à une situation économique difficile. Ce qui rend le mercato compliqué pour Pablo Longoria. En manque de liquidité, le club phocéen a dû renoncer à plusieurs pistes, alors que Gennaro Gattuso reste toujours dans l'attente de renforts. A Marseille, on s'attend à certains départs dont celui de Ismaïla Sarr placé sur la liste des départs. Cependant, l'ailier international sénégalais n'en a aucunement l'intention. Recruté à 13 millions d'euros l'été dernier, le champion d'Afrique est déterminé à s'imposer à l'OM et prouver sa valeur. Il a tenu à le faire savoir à ses dirigeants dans une interview à GetFootballNewsFrance.

Ismaïla Sarr se sent bien à Marseille

Pablo Longoria avait réalisé un mercato remarquable l'été dernier avec plusieurs arrivées. Le club phocéen a enregistré dans son effectif des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Angel Correa ou encore Ismaïla Sarr. Le dernier cité peine à se faire une place de choix sous les ordres de Gattuso, qui ne semble pas vraiment l'incorporer dans son système de jeu. De quoi pousser la direction à vouloir se débarrasser du Sénégalais de 25 ans, qui assure plutôt qu'il se sent bien à Marseille, qu'il voit comme une famille, une équipe.

Celui qui doit entamer la CAN 2023 dans quelques jours avec le Sénégal se réjouit d'ailleurs de la bonne lancée sur laquelle l'OM est actuellement, espérant que la tendance d'un revirement de situation que les Phocéens réalisent sera maintenue. Arrivé l'été dernier, Ismaïla Sarr est lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028.