AC Milan Mercato : Les Rossoneri veulent faire un gros coup en attaque

Publié par Thomas G. le 10 mars 2022 à 16:19

L'AC Milan retrouve petit à petit son standing. Les dirigeants ont de grandes ambitions pour le futur, ils veulent recruter un nouvel attaquant.

AC Milan Mercato : De Ketelaere dans le viseur

C’est un peu le crack oublié de cette nouvelle génération. Il ne fait pas souvent parler de lui, et pourtant, il est pétri de talents. Charles de Ketelaere, 21 ans, est courtisé par de nombreux clubs après sa première participation en Ligue des Champions. Il a attiré le feu des projecteurs, en réalisant de grandes performances face à Leipzig, le PSG et Manchester City.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain se sont d’ailleurs renseignés sur la situation de l’international belge de 21 ans. Habile des deux pieds, presque ambidextre, le natif de Bruges est étincelant cette année en Jupiler League. Au côté du crack Noa Lang, il forme un duo qui terrorise toutes les défenses de Belgique. Charles de Ketelaere, est sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2025 et fera l’objet de nombreuses convoitises cet été. Les Parisiens ne seront pas les seuls intéressés par ses services.

AC Milan Mercato : Les Rossoneri veulent l’international belge

L'AC Milan a deux pointures en attaque : Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud. Cependant, ces deux attaquants sont en fin de carrière, Olivier Giroud a 35 ans et Zlatan Ibrahimovic a 40 ans. Alors, les dirigeants milanais préparent l’avenir en attaque. Selon, l'insider turc Ekrem Konur, Paolo Maldini veut recruter Charles de Ketelaere pour l’associer à Rafael Leão et Brahim Diaz dans le futur. De plus, l’objectif est de faire venir le joueur de Bruges pour qu’il progresse aux côtés de Giroud et Ibrahimovic.

Le natif de Bruges est un attaquant longiligne, les deux attaquants de l'AC Milan pourraient lui prodiguer de précieux conseils pour l’accompagner dans sa progression. Le club de Bruges demanderait 40 millions d’euros pour se séparer de sa pépite. Conscients du profil atypique du joueur et de son potentiel, les Belges seront intransigeants, Charles de Ketelaere ne partira pas en dessous de ce prix.