Désireux de s’offrir Adrien Truffert cet hiver, l’OM serait prêt à renvoyer Ismaila Sarr au Stade Rennais. Ce qui ne déplairait pas forcément à Rennes.

Mercato OM : Adrien Truffert échangé contre Ismaila Sarr ?

Alors que Renan Lodi serait sur le point de quitter les rangs de l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al-Hilal, Pablo Longoria fait le forcing auprès du Stade Rennais pour faire d’Adrien Truffert son remplaçant. Ce qui n’est pas encore gagné. Déjà d’accord avec le latéral gauche de 22 ans, le président marseillais se heurte pour le moment à l’intransigeance du SRFC.

Selon RMC Sport, Florian Maurice, le directeur sportif du club breton qui n’avait pas planifié le recrutement d’un défenseur à ce poste, ne serait pas ouvert au départ de l’international français, dont le contrat court encore jusqu’en juin 2026. Mais l’OM ne lâche pas prise. Sur le point de boucler l’arrivée de Josh Doig en provenance de l’Hellas Vérone pour 6 millions d’euros, le club phocéen maintient la pression sur les Bretons pour Truffert avec une solution qui pourrait faire mouche auprès de l’entraîneur rennais, Julien Stéphan.

Julien Stéphan veut revoir Ismaila Sarr au Stade Rennais

En effet, selon les informations de La Tribune OM, Pablo Longoria et Mehdi Benatia proposeraient d’inclure Ismaila Sarr dans la transaction. Pour s’attacher les services d’Adrien Truffert, l’Olympique de Marseille serait notamment prêt à renvoyer l’attaquant sénégalais dans le club qui l’a révélé à l’Europe entre 2017 et 2019. Toujours selon la même source, Julien Stephan apprécie énormément l’ailier de 25 ans et aimerait bien le relancer en Bretagne. Recruté à l’été 2023 en provenance de Watford contre un chèque de 13 millions d’euros, Sarr ne convainc pas et l’OM lui chercherait déjà une porte de sortie sur ce mercato de janvier. Reste donc à savoir si les dirigeants rennais voudront finaliser ce deal.