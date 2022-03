ASSE : Un coup dur énorme tombe pour Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 22 mars 2022 à 16:05

Quelques jours après son nul contre Troyes en Ligue 1, l' ASSE a appris une terrible nouvelle concernant l'un de ses meilleurs joueurs de la saison.

ASSE : Wahbi Khazri s’est blessé

L’étau se resserre pour l’AS Saint-Etienne. Après son mercato hivernal ambitieux, l’équipe emmenée par Pascal Dupraz devra réaliser un sans-faute d’ici la fin de saison pour espérer se maintenir en Ligue 1. Auteurs d’un début d’année 2022 en trombe, les Verts connaissent un petit coup d’arrêt ces dernières semaines, enchaînant deux matches nuls contre le LOSC et le promu troyen. Une contre-performance pour Sainté qui se devait de gagner vendredi dernier contre un rival au classement, qui plus est, à Geoffroy-Guichard devant son public.

Si Pascal Dupraz s’est vu fortement diminué cette semaine par la trêve internationale, l’ ASSE a également appris un coup dur de dernière minute concernant son attaquant vedette Wahbi Khazri. Comme le révèle le journaliste Nabil Djellit sur Twitter, le capitaine de l’AS Saint-Etienne s’est blessé ce mardi, il est forfait pour les deux rencontres de la Tunisie contre le Mali.

Une indisponibilité qui pourrait bien s’étendre jusqu’à la reprise en Ligue 1 et le choc contre l’Olympique de Marseille, le 2 avril. Meilleur buteur du club ligérien cette saison avec 9 réalisations en 25 matches de championnat, Khazri avait déjà loupé la rencontre contre le PSG le 26 février et était fortement diminué face au FC Metz la journée suivante.

Vers un départ inéluctable du Tunisien cet été ?

En fin de contrat en juin prochain à l’ ASSE, Wahbi Khazri dépend, comme beaucoup de ses coéquipiers, du maintien des Verts dans l’élite. S’il ne pense qu’à sauver Sainté de la relégation, l’international tunisien a de fortes chances de quitter la Loire peu importe l’issue sportive. « J’essaye de ne pas me projeter. Mes conseillers s’occupent de ça et ne me disent rien. Ma famille est bien ici. C’est important. Je sais quelles sont les priorités. Je me sens très fort à tous les niveaux. Je sais que si je performe ce sera bénéfique aussi pour moi. La priorité c’est que l’ ASSE se sauve », a déclaré l’attaquant de 31 ans dans la foulée de la rencontre contre Troyes vendredi.