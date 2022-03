OL Mercato : RC Lens, Lyon se lance sur deux stars du RCL

Publié par Jules le 23 mars 2022 à 11:36

Alors que l' OL passe à côté de sa saison en Ligue 1, il pourrait piocher du côté du RC Lens pour préparer la saison prochaine.

OL Mercato : Lyon prêt à faire des folies au RCL

À la peine en championnat, l'Olympique Lyonnais devrait se renforcer lors du mercato estival. Malgré les arrivées de Romain Faivre et de Tanguy Ndombele en janvier, l' OL ne semble toujours pas avoir trouvé la solution pour se relancer en Ligue 1. Annoncés sur la piste David Neres pour se renforcer rapidement, Lyon préparerait déjà le prochain mercato qui s'annonce agité dans la capitale des Gaules.

Afin de préparer au mieux la saison prochaine, l' OL souhaiterait piocher au RC Lens, l'une des équipes sensationnelles cette saison en Ligue 1. Ainsi, Le Progrès évoque un intérêt du board lyonnais pour deux joueurs lensois : Jonathan Clauss et Seko Fofana. L'Olympique Lyonnais devra cependant se montrer convaincant pour attirer deux des joueurs centraux du dispositif de Franck Haise cette saison.

Deux dossiers compliqués pour l'Olympique Lyonnais

Ces deux joueurs ne manquent pas de prétendants et la concurrence risque d'être rude pour l' OL, d'autant plus si les Gones se retrouvent privés d'Europe en fin de saison. Jonathan Clauss, récemment convoqué en Equipe de France par Didier Deschamps, risque de voir sa cote grimper en flèche ces prochaines semaines, tandis que plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs. Le RC Lens, de son côté, souhaiterait conserver son piston droit et lui aurait proposé un nouveau contrat assorti d'une belle revalorisation salariale, alors que son contrat se termine en 2023.

Les choses ne semblent pas plus évidentes pour Seko Fofana. Alors que le joueur n'est pas contre l'idée de rester au RC Lens une saison de plus, plusieurs écuries européennes se bousculent pour le séduire. Newcastle, en bon nouveau riche, souhaiterait faire venir l'international ivorien en Angleterre et pourrait lui proposer un pont d'or pour arriver à ses fins. D'autres clubs comme l'Olympique de Marseille, l'AC Milan ou l'Atalanta surveilleraient de près le milieu de terrain. Ces deux dossiers semblent donc compliqués pour l' OL, surtout si les Gones ne disputent pas de Coupe d'Europe la saison prochaine.