RC Lens : Une recrue de poids de retour chez les Lensois

Le RC Lens va sans doute enfin retrouver la Ligue 1 ce week-end, après avoir vu ses rencontres contre le FC Nantes et face à l'OM reportées à cause de trop grands nombres de cas de Covid-19 dans l'effectif artésien. Pour ce retour au jeu, dimanche (15 h), à Bollaert-Delelis, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, va pouvoir compter sur des renforts de poids.

Le RC Lens bien armé contre le Stade de Reims

Les Lensois ont été privés de Ligue 1 depuis deux semaines. L'effectif du RC Lens a été frappé de plein fouet par le coronavirus et de nombreux joueurs et membres du staff ont été testés positifs, ce qui a entraîné le report des matches prévus à Bollaert contre le FC Nantes et au Vélodrome contre l'OM. Les Sang et Or ont aussi été privés de leur entraîneur, Franck Haise, éloigné lui aussi de ses joueurs à cause du Covid-19. Malgré toutes ces embuches, les Lensois sont restés dans la première partie de tableau et occupent la 10e place de la Ligue 1, avec donc deux rencontres en moins. Dimanche, à Bollaert (15 h), le RC Lens accueillera le Stade de Reims, qui a relevé la tête avec deux succès consécutifs, contre Montpellier HSC (4-0) et face au RC Steasbourg (2-1).

Seko Fofana de retour

Malgré ces deux semaines de pause, les Lensois vont rester privés de plusieurs joueurs face aux Rémois. Yannick Cahuzac, Jonathan Gradit et Clément Michelin sont d'ores et déjà indisponibes pour cause de suspension. Mais Franck Haise et le RC Lens vont pouvoir compter sur le retour de leur recrue phare du mercato estival, Seko Fofana, "qui devrait reprendre l'entraînement collectif cette semaine", dévoile La Voix du Nord. Issiaga Sylla devrait également faire son retour dans le groupe après une blessure au mollet contractée fin septembre. Ignatius Ganago, quant à lui, déjà quatre buts cette saison, "devrait être encore un peu court pour défier les Champenois". Pour rappel, le RC Lens est invaincu à domicile cette saison en Ligue 1, avec quatre succès, contre le PSG (0-1), les Girondins de Bordeaux (2-1) et l'ASSE (2-0), une des raisons du bon début d'année du promu.













