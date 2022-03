OL Mercato : L'Olympique Lyonnais vise un crack brésilien !

Publié par Jules le 21 mars 2022 à 21:47

Dans une situation délicate en championnat, l’ OL pourrait tenter un gros coup en attirant un crack brésilien dans les prochaines semaines.

OL Mercato : David Neres dans le viseur

Même si l'Olympique Lyonnais est l'un des deux seuls clubs encore en lice en Coupe d'Europe, la vie est moins rose en championnat, en témoigne l'actuelle 10e place des hommes de Peter Bosz en Ligue 1. Pour se sortir de cette mauvaise passe et préparer au mieux la grosse affiche qui opposera Lyon à West Ham en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais pourrait tenter un joli coup en Ukraine en essayant d'enregistrer l'arrivée de David Neres.

L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, qui a rejoint le Chakhtar Donetsk en janvier, connaît une période d'arrêt en raison de la guerre qui frappe actuellement l'Ukraine. Les Gones pourraient profiter du changement exceptionnel de réglementation de la LFP, permettant à un étranger évoluant dans le championnat ukrainien d'être enregistré par un club français jusqu'au 7 avril prochain.

Une belle opportunité pour l'Olympique Lyonnais

David Neres, pour le moment exilé au Brésil, pourrait être séduit à l'idée de continuer de jouer malgré la situation géopolitique. Le club rhodanien pourrait lui donner cette opportunité en lui proposant un contrat courant jusqu'au 30 juin 2022, date maximum décidée par la LFP pour un expatrié ukrainien. Les Lyonnais pourraient alors réaliser une superbe opération en faisant venir un joueur très talentueux à moindre coup et surtout, hors de la période mercato.

Bien que l'international brésilien (7 sélections) n'ait pas disputé de rencontre officielle depuis plus de trois mois, il pourrait s'avérer être une recrue de choix pour un effectif lyonnais manquant souvent de créativité. Ailier très polyvalent, pouvant évoluer à gauche comme à droite et disposant d'une aisance technique très prononcée, David Neres pourrait être une belle opportunité pour l'Olympique Lyonnais. L'ailier brésilien, dont le nom a souvent été associé à Lyon, pourrait enfin débarquer entre Saône et Rhône dans les prochaines semaines, même si, pour le moment, aucun contact n'a été noué.