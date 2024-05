Mercato AS Monaco : Youssouf Fofana vers l’Italie ?

L’international français Youssouf Fofana devrait quitter l’AS Monaco cet été. De grands clubs européens sont sur le dossier alors que le joueur a encore surnagé dans le milieu de terrain monégasque cette saison.

Un prix fixé à 30 M€

Youssouf Fofana a porté l’AS Monaco cette saison encore. Au milieu de terrain, il a su orienter le jeu et mener son équipe jusqu’à la deuxième place du championnat de France. Avec 4 buts en 32 matchs de Ligue 1 cette saison, la natif de Paris a aussi une capacité à être décisif. A 25 ans, il va chercher un plus grand défi dans sa carrière.

Sous contrat jusqu’en Juin 2025 avec l’AS Monaco, le club est clair, il ne sera pas bradé. Selon l’Equipe, les dirigeants monégasques espèrent en tirer au moins 30 Millions d’euros. L’international français est très apprécié à l’étranger avec son profil box to box. Arsenal et le Milan AC s’intéressent au dossier depuis plusieurs mois.

La Juventus Turin passe à l’action

Selon la Gazetta Dello Sport, les dirigeants de la Vieille Dame ont déjà pris contact avec le bord monégasque. L’objectif pour le club turinois est de vite conclure ce dossier pour combler les carences du milieu de terrain. La Juve manque grandement de « métier » et de puissance physique à ce poste.

D’autant plus qu’Adrien Rabiot, à la Juve depuis 2019, devrait quitter le club cet été. Son contrat se termine en juin prochain. L’AS Monaco a donc les cartes en main pour faire monter les enchères et faire monter la pression du côté de la Juventus.