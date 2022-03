PSG Mercato : Pochettino viré, son indemnité de licenciement connue

Publié par JEAN-LUC D le 22 mars 2022 à 23:05

Sauf surprise, le PSG devrait se séparer de Mauricio Pochettino l’été prochain. Une décision pour laquelle le Paris SG devrait sortir le chéquier.

Un gros chèque pour le licenciement de Mauricio Pochettino

Depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, il est de plus en plus question du limogeage de Mauricio Pochettino. Et d’après les renseignements glanés par L’Équipe, une telle décision du Qatar coûterait un gros chèque au club de la capitale.

En effet, le quotidien sportif explique qu’en cas de licenciement , Pochettino devrait quitter le PSG avec un joli chèque de 15 millions d’euros. Ensuite, la direction parisienne devrait également prévoir une autre enveloppe de cinq millions d’euros pour couvrir les indemnités de licenciement des quatre adjoints du technicien argentin. Le licenciement de Mauricio Pochettino reviendrait donc à 20 millions d’euros.

« L’ancien coach de Tottenham perçoit environ 1,1 M€ brut mensuel dans la capitale. Des émoluments importants qui le positionnent cependant derrière les techniciens les mieux rémunérés en Europe, comme Diego Simeone, Pep Guardiola, Antonio Conte ou Jürgen Klopp. Pour solder la dernière année de contrat de « Poche », Paris devrait débourser au moins 15 M€. Mais il devrait également se séparer de ses quatre adjoints. C’est donc plus de 20 M€, charges comprises, qu’il faudrait débourser pour faire partir ces cinq personnes, un an et demi après les avoir recrutées », indique le journal francilien. Toutefois, le club de la capitale ne souhaite pas hâter ses décisions malgré la lourde défaite face à l’AS Monaco (3-0).

PSG Mercato : Pas de départ immédiat pour Pochettino

À en croire les informations de RMC Sport, les hautes autorités qatariennes du Paris Saint-Germain auraient toujours l’intention de prendre leur temps afin d’identifier les problèmes qui minent le club. Après le nouveau fiasco en Ligue des Champions, des changements sont attendus dans la direction et au poste d’entraîneur.

Toutefois, la radio métropolitaine assure que rien ne se fera dans la précipitation. La direction du PSG voudrait acter un éventuel licenciement de Mauricio Pochettino après avoir trouvé au préalable son successeur. Contrairement à Pierre Ménès et certains anciens du club, qui appellent au départ de Pochettino pour confier l’intérim à Zoumana Camara, aucune décision ne devrait intervenir pour le poste d’entraîneur durant la trêve internationale de ce mois de mars. Par contre, tout pourrait s’accélérer en avril. Pendant ce temps, Nasser Al-Khelaïfi et les siens réfléchissent au sort de certains joueurs.