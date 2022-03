Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche d'un superbe coup au milieu

Publié par Thomas le 23 mars 2022 à 22:06

Tonitruant l'année dernière sur le mercato, le SRFC cherche à parfaire son milieu cet été. Un ancien pilier de l'OM se rapprocherait du Stade Rennais.

SRFC Mercato : Morgan Sanson en contact avec le Stade Rennais

Le mercato estival arrive à grands pas et les premiers contacts ont déjà été établi entre certains clubs et joueurs. Très ambitieux l’été dernier en termes de signatures, le SRFC, sous l’impulsion de son directeur sportif Florian Maurice, compte bien récidiver cette année. Si la saison des Rouge et Noir est pour l’instant un succès, de nombreux mouvements devraient avoir lieu notamment dans l’entrejeu. Pour pallier à des futurs départs, le Stade Rennais aurait ciblé une pointure de Ligue 1, aujourd’hui en Premier League, et se rapprocherait d’un accord.

Comme le dévoile l'insider Kévin Grelat sur Twitter, le SRFC aurait entamé des discussions avec Morgan Sanson en vue d’une arrivée cet été. L’ancien milieu de terrain de l’OM et de Montpellier ne serait pas contre un retour en Ligue 1 lui qui est sous contrat jusqu’en 2025 à Aston Villa en Premier League. Relégué à un statut de remplaçant chez les Villans, le joueur de 27 ans a de fortes envies d’ailleurs et se chercherait un point de chute en France.

Pour rappel, l'insider avait annoncé la venue de Flavien Tait chez les Rouge et Noir en 2019. Un superbe coup de la part de Florian Maurice, qui pourrait connaître en parallèle deux gros départs au milieu à la fin de la saison.

Sanson pour remplacer Martin et Bourigeaud

L’arrivée de Morgan Sanson à Rennes permettrait aux dirigeants bretons de pallier à deux gros départs qui se profilent. Tout d’abord, celui de Jonas Martin, qui termine son contrat en juin au SRFC. L’ancien Strasbourgeois n’a toujours pas reçu d’offres de prolongation et se dirige tout droit vers un départ libre cet été. En plus de Martin, le Stade Rennais pourrait également perdre Benjamin Bourigeaud, véritable homme fort cette saison de Bruno Genesio. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de 28 ans arrive à un tournant de sa carrière où il pourrait prétendre à rejoindre un championnat plus huppé. Si ce dernier ne cache pas ses envies d’expérimenter d’autres championnats, Rennes fera tout son possible pour le prolonger d’ici la saison prochaine.