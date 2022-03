Stade Rennais Mercato : Des départs importants prévus cet été au SRFC

Publié par Thomas le 14 mars 2022 à 15:36

Auteur d'une saison remarquable, le SRFC devrait connaître du mouvement ces prochains mois. De gros départs se profilent au Stade Rennais.

SRFC : Un chantier colossal s’annonce au milieu de terrain

Séduisant et ambitieux, le Stade Rennais fait figure de sensation cette saison en Ligue 1. Encore victorieux ce week-end avec la manière face à l’Olympique Lyonnais (2-4), les hommes de Bruno Genesio voient leurs cotes augmenter jour après jour en Europe. Après un mercato estival entreprenant mené par Florian Maurice l’année dernière, le club breton va connaître cet été plusieurs départs d’envergure, à commencer par l’entrejeu.

Dans cette liste de départs probables à l’issue de la saison, deux noms reviennent avec insistance chez les Rouge et Noir : Benjamin Bourigeaud et Jonas Martin. Le premier cité termine son contrat en 2023 au SRFC et semble se laisser tenter par des offres venues de l’étranger. Si l’ancien Lensois se sent bien à Rennes, sa belle saison pourrait le pousser à franchir un nouveau palier dans sa carrière, lui qui a récemment évoqué son envie d’expérimenter d’autres championnats. La semaine dernière, le milieu de terrain du Stade Rennais a signé un nouveau contrat avec l’agence P&P Sport Management, responsable notamment des intérêts d’Olivier Giroud, de quoi renforcer l’idée d’un départ pour Benjamin Bourigeaud.

Pour Jonas Martin, la tendance est plus complexe. Si le joueur revit au SRFC après de nombreuses blessures récurrentes, il ne devrait cependant pas être conservé à l’issue de la saison par Florian Maurice, qui cherche des options plus jeunes à ce poste. Titulaire régulier sous Genesio cette saison, Martin voit l’idée d’une prolongation en stand-by et devrait être amené à partir libre en juin.

Alfred Gomis, des doutes naissants

Autres point d’interrogation cette fois-ci au poste de gardien de but. Titulaire chez les Rouge et Noir depuis le départ d’Edouard Mendy en 2020, l’international sénégalais Alfred Gomis ne fait pas l’unanimité en interne. Capable à certains moments de très belles choses, le portier de 28 ans, lié au club jusqu'en juin 2025, réalise ces derniers temps des prestations en deçà, comme face à Lyon ce week-end où il est passé à côté de son match.

Si son statut ne semble pas remis en cause, il pourrait ne pas être retenu cet été en cas d’offre intéressante, d’autant que le prometteur Dogan Alemdar (recruté l’été dernier) pousse derrière. L’arrivée d’un gardien expérimenté pourrait également être étudiée dans les prochains mois.

Warmed Omari, révélation de la saison, parti pour rester

Parmi toutes ces belles surprises côté SRFC, un joueur en particulier fait figure d’ovni dans un effectif où la concurrence fait rage. Warmed Omari, 21 ans, s’est progressivement imposé comme un indéboulonnable en charnière centrale au côté de Nayef Aguerd. Proche de la N3 cet été, les dirigeants bretons avaient finalement décidé de conserver le natif de Mayotte, faute d’options à ce poste-là. Auteur de prestations sérieuses à chaque match, le défenseur central a progressivement pris la place d’un Loïc Badé lancinant cette saison.

Encore très bon face à Lyon ce week-end, le franco-comorien devrait s’inscrire dans la durée au Stade Rennais, une tendance confirmée par son entourage. « Warmed a encore des choses à faire ici. L'idée n'est pas de partir dans un an, mais de jouer beaucoup de matchs avec Rennes », a indiqué la semaine dernière l’un de ses proches au magazine So Foot.