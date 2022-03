Montpellier HSC Mercato : Deux départs dans les tuyaux au MHSC

Publié par ALEXIS le 25 mars 2022 à 01:27

Le Montpellier HSC va laisser filer deux joueurs en fin de contrat le 30 juin 2022. Ils devraient se trouver chacun un nouveau club la saison prochaine.

Montpellier HSC : Ristic et Oyongo annoncés sur le départ

Deux joueurs en fin de contrat au Montpellier HSC à la fin de la saison ne seront pas prolongés, selon les informations de L’Équipe. Il s’agit de Mihailo Ristic (26 ans) et d’Ambroise Oyongo (30 ans). Le premier est un milieu de terrain et le deuxième, un arrière latéral gauche. « Le MHSC prépare les départs de Mihailo Ristic et d’Ambroise Oyongo. Tous deux en fin de contrat, le Serbe et le Camerounais ne devraient pas prolonger l’aventure au Montpellier HSC », d’après le quotidien sportif. Le média a annoncé par ailleurs, cette semaine, la prochaine signature de Théo Sainte-Luce (23 ans) pour remplacer Ambroise Oyongo.

33 M€ au MHSC de la part de la LFP

En attendant l’ouverture officielle du mercato estival, le MHSC devrait se réjouir d’une bonne nouvelle. Selon la source, le club héraultais va toucher 33 millions d'euros de la part de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Cette somme représente la cote-part des Pailadins selon la répartition de la dotation du fonds d'investissement luxembourgeois, CVC capital Partners, d’un montant de 1,5 milliard d'euros. Ce fonds a décidé d’acquérir 13% du capital de la société commerciale de la LFP.

En effet, la Ligue est entrée en négociation exclusive avec l’investisseur basé au Luxembourg et devrait conclure un accord d'ici le 1er avril prochain. Il faut noter que trois autres fonds d’investissement étaient en compétition avec CVC Capital Partners, d'après la presse spécialisée, à savoir : Silver Lake, Oaktree et Hellman & Friedman. Mais c'est le fonds créé en 1981 qui a convaincu la LFP. Pour revenir au Montpellier HSC, il est dans la 3e catégorie des clubs de Ligue 1, avec 12 autres équipes de l'élite, bénéficiant de 33 M€ de la subvention chacun.