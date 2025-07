Mercato OGC Nice : Cédric Kanté conseille Evann Guessand !

Très convoité durant ce mercato estival, Evann Guessand n’a pas encore pris une décision quant à son avenir. Mais il peut écouter les conseils de Cédric Kanté, qui lui suggère de rester à l’OGC Nice.

Cédric Kanté : « J’aimerais que Evann Guessand reste une saison de plus à Nice »

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Evann Guessand pourrait quitter l’OGC Nice cet été en raison de l’intérêt constant que lui portent les cadors européens. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives, il est dans le viseur des clubs anglais, précisément Tottenham, Brighton, West Ham et Wolverhampton FC. En Süper Lig turque, il suscite l’intérêt de Fenerbahçe et de Trabzonspor.

Bien que l’approche des prétendants devient de plus en plus sérieuse, Evann Guessand n’a pas encore tranché sur sa prochaine destination. En attendant une décision définitive, il pourrait suivre les conseils de Cédric Kanté qui souhaite le voir progresser avec l’OGC Nice, son club formateur : « j’aimerais qu’il reste une saison de plus », a déclaré l’ex-international malien à Africafoot avant de poursuivre :

« C’est un joueur qui a été formé à l’OGC Nice, qui vient de réaliser sa première saison vraiment complète. Sportivement, je pense que cela aurait du sens qu’il soit encore niçois la saison prochaine pour disputer la Ligue des Champions, si Nice passe le troisième tour, ou la Ligue Europa. De plus, il devrait disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire au Maroc, et avant une compétition internationale, un joueur a besoin de stabilité. »

Le choix de Cédric Kanté à Evann Guessand en cas de départ

Toutefois, l’aspect financier pourrait aussi entré en jeu dans ce dossier. En effet, Evann Guessand est coté à 25 millions d’euros, et avec une telle valeur marchande, l’OGC Nice peut en profiter pour renflouer ses caisses. Ainsi, en cas de départ contre toute attente, Cédric Kanté proposé à l’attaquant ivoirien de 23 ans de rejoindre un club qui joue l’Europe la saison prochaine :

« Il faudrait, en cas de départ vers la Premier League, qu’il signe de préférence dans un club qui jouera une coupe d’Europe. La Turquie a un bon championnat. Un club comme Galatasaray Istanbul, qui devrait perdre Victor Osimhen, pourrait être intéressé. Il pourrait y avoir également des opportunités en Allemagne. C’est un super championnat, où on pratique un football offensif », a expliqué Cédric Kanté.