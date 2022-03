ASSE Mercato : Communiqué officiel pour Jean-Luc Buisine

Publié par ALEXIS le 24 mars 2022 à 22:27

Comme annoncé, Jean-Luc Buisine quitte effectivement l’ ASSE. Son départ du poste de directeur du recrutement est maintenant officiel.

L' ASSE confirme le départ officiel de Jean-Luc Buisine

C’est dans un communiqué officiel que l’ ASSE a confirmé le départ de Jean-Luc Buisine, précédemment Directeur de la cellule de recrutement du club ligérien, de Saint-Étienne. « L’AS Saint-Étienne et son Directeur du recrutement Jean-Luc Buisine ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et le remercie pour le travail accompli », ont appris les Verts sur leur site internet, ce jeudi.

Le dirigeant de 60 ans était arrivé à l’ ASSE en mai 2020, à la suite de Xavier Thuilot (ex-directeur général des services) et de Claude Puel (ancien manager général de Sainté), deux autres anciens du LOSC. Ces derniers sont partis de chez les verts respectivement en janvier 2021 et en décembre 2021. Buisine avait succédé à David Wantier à la direction du recrutement.

Ilan aperçu à l'Etrat aux côtés de Loïc Perrin

Mercredi, L’Équipe a annoncé l’arrivée prochaine d’Ilan à Saint-Étienne pour intégrer la cellule recrutement du club ligérien, sous le commandement de Loïc Perrin, actuel coordinateur sportif des Verts. Ilan est un ancien attaquant de l’ ASSE reconverti en scout. Evect confirme que Perrin était accompagné de son ancien coéquipier de 41 ans à la séance d’entraînement des Stéphanois, jeudi, au centre sportif Robert Herbin.

« Un retour qui se confirme donc pour le Brésilien (Ilan) qui est resté très attaché à Saint-Étienne et sa région et qui devrait donc reprendre du service dans un rôle de recruteur », a écrit le site web regroupant une communauté de supporters des Verts. Notons que Sainté est 20e de Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2, à 9 journées de la fin du championnat.