AS Monaco Mercato : Le remplaçant de Tchouaméni déjà trouvé

Publié par ALEXIS le 25 mars 2022 à 10:31

Un ancien joueur du LOSC, évoluant en Premier League, est dans le viseur de l’AS Monaco pour remplacer Aurelien Tchouaméni en instance de transfert.

AS Monaco Mercato : Bissouma veut quitter Brighton

À l’AS Monaco, le transfert d’Aureliien Tchouaméni est dans les tuyaux. Le Real Madrid et le PSG sont en embuscade pour le recruter lors du prochain mercato. En attendant l’ouverture du marché des transferts cet été, la direction des Monégasques cherche le successeur du milieu de terrain Tricolore. Et l’une des cibles de l’ASM est Yves Bissouma. D’après les révélations de 90Min, le joueur a demandé à son club Brighton & Hove Albion de partir cet été. Dans le collimateur des Monégasques grâce à ses performances en Premier League, le joueur de 25 ans a réactivé l’intérêt de l'ASM depuis qu’il a manifesté son souhait de quitter les Seagulls à la fin de la saison, à en croire la source.

L'ASM face à de gros concurrents pour le Malien

Mais l’AS Monaco n’est pas le seul club sur le coup. Le profil d’Yves Bissouma plaît aussi à de nombreux clubs anglais, où six d'entre eux le scrutent attentivement. D'après 90Min, Manchester United, Arsenal, Leicester City, Aston Villa, Liverpool et Newcastle United sont sur les rangs pour tenter de transférer l’international malien, qui compte 18 sélections et 3 buts. De sacrés concurrents pour le club du Rocher qui espère une grosse vente dans le dossier Aureliien Tchouaméni, à hauteur de 80 millions d'euros, afin de mieux rivaliser avec les courtisans de l’ancien milieu relayeur de Lille (2016-2018).

Il reste encore une saison de contrat à Yves Bissouma à Brighton, soit jusqu’au 30 juin 2023. D’après l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, il vaut 25 M€ sur le marché des transferts. Cette saison, le joueur de 25 ans a fait 22 apparitions, dont 20 en Premier League pour 19 titularisations.