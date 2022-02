LOSC Mercato : Steven Gerrard veut faire signer un ancien lillois

Publié par Thomas G. le 09 février 2022 à 16:55

Steven Gerrard, qui vient d'arriver à Birmingham pour entraîner Aston Villa, est intéressé par un milieu de terrain de Brighton passé par le LOSC.

LOSC Mercato : Gerrard veut Yves Bissouma

Steven Gerrard, la légende de Liverpool, vient tout juste d’arriver à Birmingham, il est devenu l’entraîneur d’Aston Villa après un passage réussi au Glasgow Rangers. Il a su redresser la barre, car son équipe est actuellement 11e de Premier League et a convaincu Lucas Digne et Philippe Coutinho de rejoindre Aston Villa.

Désormais, Stevie G est sur la piste d’Yves Bissouma. L’international malien de 25 ans évolue actuellement à Brighton. Le milieu de terrain passé par le LOSC de 2016 à 2018 est l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League, il est régulièrement annoncé du côté des équipes le plus huppées de Premier League comme Arsenal, West Ham ou encore Manchester United.

Bissouma dispute sa quatrième saison de Premier League avec Brighton, il s’est très bien adapté au championnat anglais. À 25 ans, l’heure est venue pour lui de viser plus haut que Brighton et pourquoi pas à Aston Villa qui démarre un projet très ambitieux avec Steven Gerrard. Ce transfert pourrait rapporter de l'argent au LOSC qui avait négocié un pourcentage à la revente lors de son transfert en 2018. Une formidable nouvelle sachant que le club lillois est endetté à hauteur de 156 millions d'euros.

L’ambition d’Aston Villa

Après s’être sauvé in extremis en premier League lors de la saison 2019-2020 les Villans avaient réalisé un très bon exercice 2020-2021, en battant notamment Liverpool 7-2 et Arsenal 3-0. Aston Villa avait manqué de peu une qualification en Coupe d’Europe. Au début de saison, le capitaine Jack Grealish, est parti à Manchester City pour 118 millions d’euros. Une somme conséquente qui permet au club de Birmingham d’investir et de donner les moyens à Steven Gerrard de faire remonter le club en première partie de tableau, puis en Coupe d’Europe.

D’autant plus que les joueurs d'Aston Villa sont convoités. On peut penser à Tyrone Mings, le défenseur international anglais, ou encore Matty Cash, mais surtout à John McGinn, le milieu international écossais. Le transfert d’Yves Bissouma pourrait permettre à Aston Villa de se préparer au départ de McGinn.