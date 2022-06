Tottenham Mercato : Les Spurs vont recruter un ancien du LOSC

Publié par Dylan le 14 juin 2022 à 17:14

Tottenham Mercato : Les Spurs sont sur le point de s'offrir une belle signature avec un milieu de Brighton et ancien du LOSC.

Tottenham Mercato : Yves Bissouma, deuxième recrue estivale

Après avoir signé Ivan Perisic de l'Inter Milan, les Spurs vont réaliser un nouveau coup sur le marché des transferts. Selon The Times, Tottenham aurait bouclé l'arrivée d'Yves Bissouma (25 ans). Le milieu central malien est un rouage essentiel dans l'effectif des Seagulls, qui avaient réalisé un début de saison en fanfare avant de « rentrer dans le rang », en terminant 9e de Premier League.

Fort d'un très bon exercice 2021-2022, Yves Bissouma est monté en puissance avec Brighton et a logiquement suscité les intérêts des grands clubs européens, dont Tottenham, mais aussi Liverpool, Arsenal et Aston Villa. Mais c'est le club dirigé par Antonio Conte qui aurait eu le dernier mot. Les dirigeants de Brighton ont cédé sur une offre de 29 millions d'euros proposée par les Spurs. Yves Bissouma ne devrait donc pas tarder à officialiser sa venue à Londres.

Tottenham Mercato : Après Bissouma, Terrier et Lenglet ?

Avec l'international malien (18 sélections), Tottenham devrait recruter son premier joueur au poste de milieu de terrain, renforçant un secteur déjà bien rempli (Lucas Moura, Heung-Min Son, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur...). Yves Bissouma devrait avoir pour mission d'apporter de la sérénité dans l'entrejeu et de concurrencer les habituels titulaires à savoir Eric Dier et Pierre-Emile Højbjerg. L'ancien du LOSC serait la deuxième recrue estivale, mais pourrait rapidement être rejoint par une troisième, voire une quatrième recrue.

En effet, Tottenham est en pole position pour recruter Clément Lenglet, défenseur central français du Barça. En forte concurrence à son poste en Catalogne, le joueur de 25 ans voudrait retrouver une place de titulaire indiscutable afin d'être à nouveau sélectionné en Équipe de France en vue de la Coupe du Monde.

Néanmoins, les Spurs devraient envisager un prêt et non l'achat de l'international français (15 sélections) en raison de son salaire déjà mirobolant (200 000 euros par mois). Également sur les tablettes de Tottenham depuis quelque temps, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et attaquant du SRFC, Martin Terrier, a quant à lui fait le souhait de rester en Bretagne et ne devrait donc pas arriver à Londres, sauf retournement de situation.