Mercato LOSC : Un ancien Lillois dans le viseur de Man United

Publié par Thomas le 20 août 2021 à 18:35

Les Red Devils ne comptent pas conclure leur mercato estival de sitôt. Après les arrivées de Jadon Sancho (Dortmund) et de Raphaël Varane (Real Madrid) qui auront coûtés en tout 125 millions d’euros au board mancunien, le Manchester Evening News rapporte que Man United aurait dans son viseur, l’ancien milieu de terrain du LOSC, Yves Bissouma, qui évolue depuis 2018 à Brighton.

LOSC Mercato : Yves Bissouma courtisé par Solskjaer

Man United continue de chercher différentes options pour améliorer son effectif et cela malgré le grand investissement fait depuis le début de l’été, avec notamment les arrivées retentissantes de Raphaël Varane pour 40 millions d’euros et de Jadon Sacho pour deux fois plus. Ole Gunnar Solskjaer, bien que satisfait des signatures opérées par ses dirigeants, aimerait enrôler un milieu de terrain, notamment pour pallier à un futur départ de Paul Pogba, qui termine son contrat en 2022 chez les Red Devils.

Selon la presse locale, le technicien norvégien aurait demandé expressément au club de s’intéresser à l’ancien milieu de terrain lillois, Yves Bisssouma, qui fait le bonheur du club anglais de Brighton depuis trois saisons. Les tabloïds britanniques ont aussi relié le Malien à d’autres grandes écuries de Premier league, comme Liverpool il y a quelques mois.

Un très bon milieu de Premier League

Bissouma est un milieu très technique et polyvalent (il était utilisé comme latéral au LOSC par Marcelo Bielsa), à la prise de balle incisive et doté d'une lourde frappe. Il avait fait ses débuts professionnels dans le Nord de la France, en juillet 2016, où il aidera l’équipe à se sauver de la relégation, notamment en marquant un des buts les plus importants de la saison face au Toulouse FC en 2017-2018 sur un coup franc surpuissant de 35 mètres. La saison dernière, l’international malien (15 sélections, 3 buts) était une pièce essentielle de l’effectif de Graham Potter en disputant 36 rencontres de Premier League.