Tottenham Mercato : Les Spurs officialisent une quatrième recrue

17 juin 2022

Tottenham Mercato : Les Spurs poursuivent leur mercato estival avec l'arrivée d'un milieu bien connu de la Ligue 1, qui arrive de Brighton.

Tottenham Mercato : Yves Bissouma a signé jusqu'en 2026

Après les arrivées d'Ivan Perisic (ex-Inter), de Fraser Forster (ex-Southampton) et du gardien irlandais Josh Keeley, les Spurs ont officialisé l'arrivée d'Yves Bissouma. Le désormais ex-milieu de Brighton a passé sa visite médicale avec succès et devient la quatrième recrue de Tottenham. Titulaire incontestable avec le neuvième de Premier League, Bissouma avait disputé 27 matchs pour un but et une passe décisive.

Comme annoncé il y a plusieurs jours, l'international malien (23 sélections) a donc fait le choix de rejoindre un club plus huppé. Avec Totttenham, il devrait sans doute disputer la Ligue des Champions, puisque le club londonien a terminé quatrième de la dernière saison dans l'élite du football anglais. Révélé au LOSC, il avait rejoint les Seagulls à l'été 2018 contre un chèque de 16,5 millions d'euros. Le Malien a signé pour quatre ans chez les Spurs, jusqu'en juin 2026 pour être précis.

Un transfert à 26 millions d'euros

Pour s'attacher les services d'Yves Bissouma, Tottenham a dû dépenser 26 millions d'euros. L'ancien taulier de Brighton va rejoindre un milieu déjà bien compact, avec les présences de Pierre-Emile Højbjerg, Eric Dier, Dejan Kulusevski ou encore Rodrigo Bentancur. Doté d'une grande expérience désormais, avec notamment 124 matchs disputés sous les couleurs des Seagulls, Yves Bissouma devrait apporter une solution de plus à Antonio Conte, qui aura besoin d'un effectif de qualité pour bien figurer la saison prochaine dans les différentes compétitions.

Le transfert d'Yves Bissouma est également le plus cher pour le moment dans le mercato estival des Spurs, après les arrivées libres de Fraser Forster et d'Ivan Perisic. Sa venue devrait en revanche précipiter le départ de Giovanni Lo Celso. Prêté à Villarreal cette saison et suivi par l'Atlético Madrid, l'ancien parisien semble plus que jamais sur la sellette à Tottenham. Une vente serait d'autant plus bénéfique pour les Spurs, qui auront besoin d'argent pour recruter davantage.