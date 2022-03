ASSE Mercato : Dupraz acte un superbe renfort contre Marseille

Publié par Thomas le 25 mars 2022 à 12:01

A l'approche du choc ASSE-OM, Pascal Dupraz va enregistrer le renfort d'une recrue hivernale, qui devrait grandement soulager l'AS Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Enzo Crivelli va enfin jouer contre l’OM

La dernière ligne droite se profile pour Pascal Dupraz et l’AS Saint-Etienne. Auteur d’un début d’année 2022 étincelant, les Verts ont néanmoins connu un petit coup d’arrêt avant la trêve internationale avec deux nuls contre Lille et Troyes. Prochain objectif pour les Verts, le choc contre l’Olympique de Marseille dans une semaine à Geoffroy-Guichard. Si l’ OM part avec un avantage certain au vu de l’écart au classement entre les deux équipes, l’ ASSE aura son mot à dire et pourra compter sur un renfort important en attaque.

Comme le révèle Olivier Guichard, responsable du service des sports au Progrès, Enzo Crivelli, recruté cet hiver par Sainté, devrait faire ses grands débuts contre Marseille, le 2 avril prochain. Forfait depuis son arrivée dans la Loire, l’attaquant de 27 ans a récemment fait son retour aux entraînements collectifs et serait apte à débuter sous ses nouvelles couleurs. L'ancien du FCGB devrait même être titulaire contre l’OM avec la blessure du capitaine Wahbi Khazri.

Khazri très incertain contre Marseille

Le retour de Crivelli dans l’effectif de Pascal Dupraz arrive à point nommé, quelques jours après l’annonce de la blessure du meilleur buteur des Verts, Wahbi Khazri. L’homme fort de l’AS Saint-Etienne a en effet dû déclarer forfait avec sa sélection en début de semaine et pourrait bien louper le choc ASSE-OM après la trêve.

Un coup dur considérable pour Saint-Etienne qui a déjà appris le forfait jusqu’à la fin de la saison de son défenseur malien Falaye Sacko, qui devrait donc retourner dans son club du Vitória Guimarães. Côté Olympiens, Jorge Sampaoli devrait se passer de son buteur vedette, Arkadiusz Milik, lui aussi sorti sur blessure dès la 25e minute avec la sélection polonaise jeudi soir (1-1 contre l’Ecosse), de très bon augure pour Sainté, un peu moins pour Marseille.