RC Strasbourg Mercato : Monaco, une recrue déjà bouclée pour le RCSA

Publié par Jules le 25 mars 2022 à 12:27

Tandis que le RC Strasbourg est encore en lice et bien positionné dans la course à l'Europe, le président du club a annoncé un recrutement imminent.

RC Strasbourg Mercato : Un recrutement imminent au RCSA

Interrogé par Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Marc Keller, le président du RCSA, a annoncé qu'un transfert était quasiment bouclé pour cet été. En effet, dans cet entretien avec le quotidien alsacien, le président de Strasbourg a expliqué que le recrutement définitif de Jean-Eudes Ahoulou était sur le point d'être finalisé par le Racing. Le joueur, prêté par l'AS Monaco cette saison, risque donc de débarquer définitivement en Alsace pour les prochaines saisons.

Le joueur portera donc bel et bien la tunique du RC Strasbourg la saison prochaine, lui qui a disputé 18 rencontres avec le club alsacien cette saison pour un but et une passe décisive. "L’option était assortie d’une petite condition qui a été remplie. Le prêt se transformera en achat, ce qui était de toute façon prévu au départ malgré cette petite condition", a-t-il confié au journal. Les propos du président strasbourgeois ne laissent donc pas vraiment place au doute sur l'arrivée imminente de l'international ivoirien (2 sélections) au RCSA.

Un contrat long pour Jean-Eudes Aholou à Strasbourg

Toujours selon les dires du président de Strasbourg, "le prêt se transformera donc en achat en fin de saison, Jean-Eudes sera lié au Racing pour trois ans, jusqu'en juin 2025", un assez long contrat pour le joueur passé par l'AS Saint-Etienne, notamment. Une bonne nouvelle pour Julien Stéphan, qui risque d'avoir besoin d'un effectif large la saison prochaine, d'autant plus si le RCSA parvient à accrocher l'Europe lors du sprint final en Ligue 1.

Le montant exact de la transaction n'a cependant pas été révélé par Marc Keller et demeure toujours secret. De son côté, cette vente est une bonne nouvelle pour l'AS Monaco qui cherche à se positionner sur plusieurs dossiers cet été, notamment au milieu de terrain. Une excellente nouvelle pour Aholou et le RCSA, qui affronteront dans un peu plus d'une semaine le RC Lens dans un match crucial pour la course à l'Europe.