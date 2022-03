Bordeaux : Un déclic pour David Guion chez les Girondins

Publié par ALEXIS le 26 mars 2022 à 03:25

Bordeaux a signé sa première victoire sous les ordres de Guion, mais en amical. Ce succès est un signe positif avant les dernières journées décisives de L1.

Bordeaux : David Guion tient sa première victoire

Dernier de Ligue 1 avec seulement 22 points en 29 journées, Bordeaux a mis la trêve internationale à profit pour préparer la dernière ligne droite de la fin de saison. Sa préparation a été marquée, ce vendredi, par un match amical face au Deportivo Alaves (Espagne). L’équipe de David Guion a remporté cette rencontre (2-1) grâce aux buts de Mbaye Niang et Ricardo Mangas. Le FCGB était mené (1-0) à la pause, avant de renverser l’avant-dernier de la Liga en deuxième période. C’est la première victoire du nouvel entraineur des Girondins depuis sa nomination le 17 février dernier. Son équipe est sur une série négative de 3 défaites et 2 matchs en championnat.

Cette victoire de Bordeaux est certes en match amical, mais David Guion est soulagé par la réaction de ses joueurs. « Avec ce match, j’ai cherché à renouer avec la victoire. La première mi-temps n’était pas très intéressante parce que les joueurs étaient, à mon sens, trop anxieux et inhibés. En revanche, j’ai aimé voir mes joueurs aller chercher la victoire en seconde mi-temps », a-t-il réagi.

Guion, « ce sont des réactions comme ça que je veux voir »

Le successeur de Vladimir Petkovic aimerait voir son équipe réagir ainsi en Ligue 1 dès lors des 9 derniers matchs de la saison. « Ils ont joué pour gagner. Ils ont été beaucoup plus hauts, beaucoup plus agressifs. On s’est donc créé des occasions. Après notre but égalisateur, on est allés chercher la victoire. Ce sont des réactions comme ça que je veux voir. Aujourd’hui, je veux des actes forts sur le terrain. Je veux des victoires. C’est pour cela que j’ai souhaité poursuivre le travail avec ce match amical ici. C’est pour ça que je voulais aussi que l’on obtienne une victoire », a-t-il souligné.

Bordeaux affrontera le LOSC, au stade Pierre Mauroy, le samedi 2 avril, lors de la 30e journée de L1.