ASSE Mercato : Trois départs se confirment à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 26 mars 2022 à 15:05

Le départ d’un attaquant très courtisé et de deux joueurs formés à l’ ASSE se précise, à un peu plus de deux mois de l’ouverture du mercato d’été

ASSE Mercato : Toubache-Ter confirme le prochain départ de Bounaga

En fin de contrat à l’ ASSE en juin 2023, Denis Bouanga est courtisé par l’ OM en Ligue 1 et des clubs étrangers, notamment Villarreal d'Unai Emery. Cette saison, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne n’est pas décisif et il a des performances irrégulières. En 25 matchs de Ligue 1 disputés, il a inscrit seulement 5 buts et a délivré 2 passes décisives. Il se murmure dans le Forez qu’il n’a plus envie de poursuivre son aventure chez les Verts, alors qu’il lui reste encore une saison de bail. Denis Bouanga est certes concentré sur l’opération maintien de l’ ASSE en Ligue 1, impulsée par le nouvel entraineur Pascal Dupraz, mais il songe à son avenir au sein du club menacé de descente en Ligue 2 et mis en vente par ses propriétaires depuis avril 2021.

Mohamed Toubache-Ter confirme la tendance de départ de l’international gabonais (26 sélections, 7 buts), mais aussi des intérêts pour le Mahdi Camara et Lucas Gourna-Douath, deux joueurs issus du centre de formation des Verts. « À Sainté, on attend de savoir si le club sera maintenu pour prendre une décision sur les FDC & le board actuel ne sait pas si le processus de vente sera réenclenché », a écrit l’Insider ce samedi, tout en confirmant : « Denis Bouanga devrait partir, Camara est très courtisé tout comme Gourna-Douath ».

Plusieurs Verts en fin de contrat à l'issue de la saison !

Notons que d'autres joueurs de l' ASSE sont également sur le départ à la fin de la saison. Ce sont en priorité les Verts en fin de contrat en juin 2022 : Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Romain Hamouma, Miguel Trauco, Arnaud Nordin, Timothée Kolodziejczak, Assane Diousse et Bilal Benkhedim. Mais aussi ceux qui sont prêtés à l'AS Saint-Étienne et ceux qui ont débarqué en renfort cet hiver pour six mois : Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakari Sako, Falaye Sacko, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon et Enzo Crivelli.