OM Mercato : Un retour de Sanson en Ligue 1 dans les tuyaux

Publié par Ange A. le 28 mars 2022 à 08:53

Ancien joueur de l’ OM, Morgan Sanson vivrait ses derniers mois en Premier League. Le milieu pourrait retrouver la Ligue 1 cet été.

Déjà la fin de l’aventure anglaise pour Morgan Sanson ?

Plus d’un an après sa signature à Aston Villa, Morgan Sanson broie du noir en Premier League. L’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille dispose d’un faible temps de jeu depuis le début de la saison. Il n’a disputé que 361 minutes en 11 rencontres cette saison sans se montrer décisif. Bien que sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien de l’ OM pourrait déjà faire ses valises. D’après beIN Sports, le club de Birmingham ne serait pas opposé à un transfert de Sanson dès cet été. Les Villans seraient notamment conscients qu’ils ne pourront pas récupérer les 15 millions d’euros investis en janvier 2021 sur l’ancien marseillais. Raison pour laquelle le club anglais serait ouvert à écouter les offres de prêts assorties d’option d’achat.

Des clubs de Ligue 1 sur l’ancien de l’ OM

Dans le dur en Premier League, Morgan Sanson pourrait retrouver la Ligue 1 dans les prochains mois. La source assure d’ailleurs que le FC Nantes souhaite s’attacher les services du milieu passé par l’Olympique de Marseille. Dans ce dossier, les Canaris devront composer avec la concurrence d’autres clubs de l’élite. Le Lille OSC et le Stade Rennais seraient également intéressés par l’ancien de l’ OM. Le LOSC souhaite assurer la succession de ses Portugais Renato Sanches et Xeka. Le premier ne dispose plus qu’une année de contrat et dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Le second est en fin de contrat et envisage davantage un départ de Lille. Quant au SRFC, le club breton pense à Sanson pour compenser le départ de Jonas Martin. Le milieu de terrain âgé de 31 ans est en fin de contrat à Rennes.