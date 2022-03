Arsenal Mercato : Man United, les Gunners ciblent un grand attaquant

Publié par Jules le 28 mars 2022 à 20:23

Alors qu'Arsenal réalise une belle saison en Premier League, les Gunners aimeraient piocher du côté de Manchester United pour se renforcer.

Arsenal Mercato : Un gros talent des Red Devils dans le viseur

En pointant à la 4e place de Premier League à seulement cinq points de Chelsea, Arsenal réalise, pour le moment, une belle saison. Alors qu'ils ont bon espoir de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine, les Gunners souhaitent se renforcer et auraient jeter leur dévolu sur Marcus Rashford qui est à la peine à Man United.

Avec seulement neuf titularisations cette saison, l'horizon s'obscurcit à Manchester pour Marcus Rashford. L'international anglais (46 sélections) ne semble plus rentrer dans les plans du board des Red Devils et pourrait être tenté par un départ cet été. Conscient de sa situation, Arsenal serait sur les rangs pour l'accueillir, comme le révèle le Daily Mail.

Marcus Rashford à Arsenal dès cet été ?

Malgré l'intérêt de Mikel Arteta pour l'attaquant anglais, les Gunners hésitent encore quant à la démarche à adopter pour recruter le joueur de 23 ans. En effet, Marcus Rashford sera en fin de contrat dès la saison prochaine et un transfert dès cet été pourrait coûter cher au club, alors que l'ailier gauche est encore estimé à 85 millions d'euros. Tenter de le récupérer libre la saison prochaine pourrait donc être tentant, mais aussi risqué étant donné la cote du joueur qui reste très élevée en Angleterre malgré sa saison difficile.

Alors que Manchester United aimerait récupérer Tammy Abraham, les chances de voir prolonger Marcus Rashford sont de plus en plus faibles. Cependant, avec le très probable changement d'entraîneur des Red Devils dès la saison prochaine, il n'est pas impossible que la situation du joueur évolue et que les choses s'améliorent à Manchester. Reste à voir ce qu'Arsenal fera. Soit tenter de le recruter cet été et donc signer un joli chèque, soit attendre un an, au risque de se faire doubler pour cette piste d'Arteta.