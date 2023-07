Désireux d’attirer Harry Kane au PSG cet été, Nasser Al-Khelaïfi a rencontré l’agent de l’attaquant de Tottenham. La réponse du joueur est désormais connue.

Mercato PSG : Un salaire de 16M€ pour Harry Kane

Après avoir enregistré les signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour, le Paris Saint-Germain s’active désormais pour recruter un attaquant de pointe. Si Luis Campos fait de Victor Osimhen sa priorité, les exigences du Napoli, qui réclame 200 millions d’euros, le conseiller football du club de la capitale française a vu son nouvel entraîneur Luis Enrique et son président accélérer sur la piste menant à Harry Kane.

Selon la presse anglaise, Nasser Al-Khelaïfi a personnellement rencontré l’agent du buteur de 29 ans pour lui faire sa proposition. Pour convaincre l’international anglais de signer, le PSG lui proposerait un contrat de cinq ans, dont une saison en option, et un salaire de 16 millions d’euros annuels. Et pour faire craquer son homologue des Spurs, Daniel Levy, Al-Khelaïfi aurait offert 100 millions d'euros et Fabian Ruiz. De quoi séduire Tottenham, mais pas forcément Harry Kane.

Harry Kane ne veut pas venir au Paris SG

Lors d’un live organisé par le quotidien Le Parisien, le journaliste Dominique Séverac a assuré que le capitaine de Tottenham a refusé l’offre du Paris Saint-Germain. « Il semble qu'Harry Kane ait envie de jouer au Bayern Munich et pas ailleurs s'il doit quitter Tottenham (...) On dirait que l'Europe attend de savoir si Harry Kane va signer au Bayern pour bouger », a déclaré le journaliste français.

Une tendance confirmée par L’Équipe, qui précise que le natif de Londres a choisi le Bayern Munich pour la suite de sa carrière. À un an de la fin de son contrat, Harry Kane ne compte pas rester à Tottenham et attend seulement que les deux clubs trouvent un accord afin de rejoindre la Bundesliga. Visiblement, les arguments financiers et l'arrivée de Luis Enrique n’auront pas peser en faveur du PSG dans ce dossier.

De son côté, le média allemand Sport Bild ajoute que Harry Kane est décidé à ne pas rejoindre le Paris SG. Le compatriote de Marcus Rashford préfère continuer sa carrière en Bavière, quel que soit l'accord trouvé entre les deux clubs. Si Tottenham refuse de le laisser partir cet été, il attendra un an pour rejoindre gratuitement le champion de Bundesliga.