Si Luis Campos fait désormais de Randal Kolo Muani sa priorité en attaque, le PSG va devoir franchir un premier obstacle majeur pour le buteur de Francfort.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani attentif à l’intérêt de Paris

Randal Kolo Muani est devenu la nouvelle priorité du Paris Saint-Germain en attaque. Face à la complexité des dossiers Victor Osimhen et Harry Kane pour lesquels le Napoli et Tottenham réclament respectivement 180 et 117 millions d’euros, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos concentreraient désormais leurs énergies sur une arrivée de l’international français de 24 ans.

Surtout que son transfert pourrait se négocier pour 80 millions d’euros. Estimant la piste Osimhen bloquée, le PSG aurait relancé récemment, il y a une semaine environ, le dossier menant à l'ancien buteur nantais. Avec l'objectif, pour le club de la capitale, lancé dans son projet de « francisation » de l'effectif, de sonder le buteur sur ses réelles intentions dans les prochaines semaines.

S'il s'est montré réservé publiquement, le natif de Bondy n'a jamais caché sa volonté, en privé, de partir cet été, afin de poursuivre sa progression dans un cadre où il peut jouer de grands matches de Ligue des champions. Il serait même attentif à l’intérêt des Rouge et Bleu. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi devrait se montrer très convaincant puisqu’un cador de Premier League serait déjà passé à l’action sur cette piste.

Manchester United prêt à gâcher les plans du Paris SG avec Kolo Muani ?

À la recherche de renfort offensif comme le Paris Saint-Germain et Chelsea, Manchester United aimerait convaincre Randal Kolo Muani de venir former un duo de feu avec Marcus Rashford sous les ordres d’Erik Ten Hag. Dans cette optique, les Red Devils auraient entamé des négociations pour l’international danois de l’Atalanta Bergamo, Rasmus Hojlund, et Randal Kolo Muani, à en croire les informations du Daily Mail. Si les pourparlers avec l’Eintracht Francfort ne sont qu’à leurs débuts, le club anglais aurait bien pris de l’avance sur le Paris SG dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos savent donc ce qui leur reste à faire.