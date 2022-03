PSG Mercato : Remplaçant de Mbappé, le Bayern à la lutte avec Paris

Publié par Jules le 28 mars 2022 à 21:53

Alors que le PSG s'apprête à perdre Kylian Mbappé, son remplaçant annoncé intéresserait d'autres formations, dont le Bayern Munich.

PSG Mercato : Gros duel annoncé entre le Paris SG et le Bayern

La situation est très délicate entre Kyllian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Et si le joueur ne s'est toujours pas prononcé sur son avenir, il y a des chances pour qu'il s'écrive loin du PSG. Dans ce contexte, le Paris SG a d'ores et déjà commencé à scruter le marché à la recherche d'un potentiel remplaçant et leur choix se serait tourné vers Christopher Nkunku, qui vient d'être appelé avec l'Équipe de France.

Malheureusement pour le PSG, un autre cador européen s'intéresserait de très près au joueur de 24 ans. Selon le média allemand SPORT1, le Bayern Munich voudrait s'incruster dans la lutte pour l'attaquant français, ce qui pourrait compliquer la tâche du Paris Saint-Germain dans ce dossier brûlant pour le prochain mercato. Une lutte acharnée s'annonce donc entre les Parisiens et les Bavarois pour Christopher Nkunku.

Nkunku pour remplacer Gnabry au Bayern

Alors que le Bayern Munich tente toujours de faire prolonger Serge Gnabry, les discussions entre l'international allemand (31 sélections) et le club bavarois s'enlisent, à tel point que le Bayern songerait à le vendre dès cet été. En effet, le contrat de l'ailier droit se termine dès juin 2023, ce qui laisse assez peu de marge de manœuvre au champion d'Allemagne en titre pour agir.

D'après le média allemand, le Bayern envisagent de faire venir Christopher Nkunku seulement en cas de départ de Serge Gnabry. Par ailleurs, le joueur formé au PSG ne ferme pas la porte à un départ du RB Leipzig cet été, bien qu'il reste assez discret sur la question. Le Paris Saint-Germain devra donc espérer que les discussions entre Gnabry et le Bayern avancent dans les prochaines semaines, au risque de se retrouver en concurrence pour l'international français.