PSG Mercato : Christopher Nkunku prépare son retour au Paris SG !

Alors que Kylian Mbappé se dirige vers un départ au Real Madrid, Christopher Nkunku pourrait quitter le RB Leipzig pour signer son retour au PSG.

Le Paris SG est très intéressé à l'idée de faire revenir Nkunku

Transféré en juillet 2019 au RB Leipzig contre un chèque de 13 millions d’euros, Christopher Nkunku pourrait déjà revenir au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Auteur de 26 buts et 15 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain offensif formé au PSG est le deuxième joueur le plus décisif de la Bundesliga derrière le monstre du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Des performances récompensées à leur juste valeur puisque Didier Deschamps l’a convoqué pour la première fois en sélection pour la trêve internationale de mars. D'après les informations recueillies par le site 90 min, les dirigeants parisiens travaillent en coulisses pour faire revenir son ancien protégé alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

« Le PSG se rend compte qu'une erreur a été commise au départ de Nkunku, mais aurait-il pu progresser comme il l'a fait ? Probablement pas, mais maintenant on va lui offrir la chance de revenir et le joueur et le club pensent qu'il y a un travail inachevé à Paris », a déclaré une source proche du dossier au média sportif. Cependant, déloger l’international français de 24 ans ne sera pas une mince affaire pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Christopher Nkunku ne dit pas non au Paris SG

Lié au RB Leipzig jusqu’au 30 juin 2024, Christopher Nkunku pourrait déjà quitter le championnat allemand à l’issue de la saison. Annoncé un peu partout en Europe, l’ancien Titi a ouvertement assuré qu’un retour dans son club serait parmi ses priorités en cas de départ.

« Il y a beaucoup d'échéances avant cet été. Ce serait un manque de respect par rapport au club de penser à ça. À la fin de saison, on se réunira avec le club, mon agent, mes proches, pour prendre une décision. Une offre du Paris SG ? Elle sera étudiée comme toutes les autres possibilités. Je ne ferme aucune porte », a confié le natif de Lagny-sur-Marne dans les colonnes de L’Équipe, il y a quelques semaines.

D’ailleurs, d’après le journal allemand Sport Bild, le Paris Saint-Germain serait le seul club capable d’offrir au RB Leipzig les 75 millions d’euros qu’il réclame pour Christopher Nkunku. Le Bayern Munich, la Juventus Turin, le Real Madrid, Manchester United et d’autres prétendants trouvant ce montant trop excessif.

Affaire à suivre donc…