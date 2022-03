PSG Mercato : Pochettino fait un grand pas vers Manchester United

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2022 à 07:11

Annoncé sur le départ du côté du PSG, Mauricio Pochettino pourrait rebondir à Manchester United. Les choses s’accélèrent entre les deux parties.

Pochettino en discussions avancées avec un club ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, Mauricio Pochettino ne fera pas de vieux os sur le banc du Paris Saint-Germain. Fortement décrié et poussé vers la sortie depuis l’élimination des Rouge et Bleu en huitième de finale de la Ligue des Champions, Pochettino devrait se trouver un nouveau point de chute à l’issue de la saison. Et tout porte à croire que l’ancien manager de Tottenham pourrait retourner en Premier League.

En effet, Foot Mercato confirme que le board de Manchester United serait en négociations avancées avec le successeur de Thomas Tuchel. Le portail sportif précise d’ailleurs qu’un nouveau rendez-vous aurait eu lieu récemment entre les dirigeants du club anglais et le natif de Murphy. Cependant, le technicien argentin de 50 ans n’est pas seul sur les tablettes de la direction mancunienne.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino va patienter encore

Ce lundi, le tabloïd britannique The Athletic a confirmé à son tour que Manchester United surveille de très près la situation de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. À la recherche d’un successeur à l’intérimaire Ralf Rangnick, le club de Cristiano Ronaldo serait en pourparlers avec l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Dans cette bataille pour le contrôle du banc des Red Devils, Pochettino aurait pour principal concurrent le coach de l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag.

Toutefois, les deux devront encore patienter avant d’être fixés puisque l’actuel 6e de Premier League ne compte pas prendre de décision sur ce dossier avant la fin de saison. Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti est également en pointillés du côté du Real Madrid, Florentino Pérez aurait également les yeux rivés vers le club de la capitale. En cas de la piste Manchester United, "Poc" pourrait avoir une opportunité en Espagne.

Affaire à suivre donc…