France-Afrique du Sud : La compo tombe, Deschamps crée la surprise !

Publié par Thomas G. le 29 mars 2022 à 12:12

L'Équipe de France va disputer ce soir son second match amical à Lille, après sa victoire face à la Côte d'Ivoire (2-1) au Vélodrome.

France-Afrique du Sud : Un bon test avant le Qatar pour la France

Le match de l’Équipe de France face à l’Afrique du Sud replonge les Bleus dans l’un des pires épisodes de son histoire à savoir l’affaire Knysna, Hugo Lloris est d'ailleurs le seul rescapé de cette affaire. Presque douze ans plus tard, l’environnement et la dynamique ont bien changé chez les Bleus. Après s’être défait de la Côte d'Ivoire vendredi, les hommes de Didier Deschamps vont affronter une nouvelle sélection africaine. Le sélectionneur va reconduire son 3-5-2 et devrait offrir du temps de jeu aux novices, Jonathan Clauss et William Saliba, pressentis pour débuter le match ce soir.

De plus, Mike Maignan pourrait également vivre sa deuxième sélection en Équipe de France devant un public qu’il connaît bien puisqu’il a évolué à Lille pendant trois saisons. Kylian Mbappé devrait lui aussi retrouver une place de titulaire après avoir guéri de son infection ORL. Les Tricolores chercheront à engranger leur deuxième victoire en deux matches pour bien finir ce premier rassemblement de l’année 2022.

De nombreux changements à prévoir avec un onze inédit

Didier Deschamps devrait donc aligner un onze inédit ce soir au Stade Pierre Mauroy pour affronter l’Afrique du Sud. Selon le journal L’Équipe, le sélectionneur français devrait faire confiance à Mike Maignan dans les buts. Devant lui, il y aura une défense à 3 composée de William Saliba, Presnel Kimpembe et Raphaël Varane, capitaine pour l'occasion.

Lucas Digne, le latéral formé au LOSC, sera quant à lui piston gauche, tandis que le néo-international français, Jonathan Clauss, occupera le couloir droit. Au milieu de terrain, on retrouvera Adrien Rabiot et N’Golo Kanté. Concernant le trio d’attaque, Kylian Mbappé fera son retour au coté d’Antoine Griezmann. Le Monégasque WissamBen Yedder devrait lui aussi être titulaire à la pointe de l’attaque.

Compo probable de l'Équipe de France :

Gardien : M. Maignan

Défenseurs : W. Saliba, R. Varane, P. Kimpembe

Milieux de terrain : J. Clauss, A. Rabiot, N. Kanté, L. Digne

Attaquants : A. Griezmann, K. Mbappé, W. Ben Yedder