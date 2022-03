Bordeaux Mercato : Un départ déjà acté pour les Girondins

Publié par Jules le 29 mars 2022 à 10:41

Après une saison très compliquée pour les Girondins de Bordeaux, le club va laisser partir un joueur recruté en début de saison.

Bordeaux Mercato : Un départ qui ne fait plus aucun doute

Alors que les Girondins réalisent une saison catastrophique et sont plus proches de la descente que d'un maintien, le club ne devrait pas faire des folies sur le marché des transfert et va par ailleurs libérer un joueur dans les prochaines semaines. En effet, le média allemand Kicker affirme, sans surprise, que Javairo Dilrosun ne sera pas conservé à l'issue de la saison. L'international néerlandais (1 sélection) retournera donc dans son club au terme de la saison.

L'ailier de 23 ans, débarqué chez les Girondins l'été dernier dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance du Hertha BSC ne sera pas acheter par les Bordelais. En ayant disputé 25 rencontres avec Bordeaux, le joueur n'a inscrit qu'un seul but et délivré 5 passes décisives avec le club au scapulaire cette saison. Des prestations trop faibles pour convaincre le club de tenter de le conserver, d'autant plus dans les conditions actuelles.

Un montant beaucoup trop élevé pour Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux, qui traversent plusieurs crises, ne peuvent, ni ne veulent, payer la clause d'achat à 10 millions d'euros convenue avec le club allemand avant l'arrivée de Dilrosun chez les Marine et Blanc. Outre la crise sportive (20e de Ligue 1), le club traverse une sévère crise économique, accentuée par le conflit avec l'ancien entraîneur des Girondins, Vladimir Petkovic.

Bordeaux, qui ignore encore de quoi son avenir sera fait la saison prochaine, ne risque pas de se positionner sur Javairo Dilrosun, trop cher, souvent blessé et très irrégulier dans ses performances. Un retour à la maison se dessine donc pour l'ailier gauche qui pourrait néanmoins encore se rendre utile jusqu'à la fin de la saison en aidant Bordeaux à arracher un maintien qui semble encore bien loin.