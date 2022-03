OM - OGC Nice : L'énorme coup de gueule de Christophe Galtier

Publié par Ange A. le 21 mars 2022 à 03:05

Entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier l’avait mauvaise après la défaite des siens samedi contre Marseille au Vélodrome.

Marseille prend sa revanche sur Nice

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire à domicile en Ligue 1 Uber Eats. Dimanche, l’OM a dominé l’OGC Nice en clôture de la 29e journée du championnat. Arkadiusz Milik (45e+4, sp) et Cédric Bakambu (89e) ont permis aux Olympiens de dominer les Aiglons. Mario Lemina a sauvé l’honneur des siens en fin de partie (90e+2). Grâce à ce résultat, Marseille met fin à une disette de deux matchs sans succès à l’Orange Vélodrome. Il signe ainsi une petite revanche sur Nice, vainqueur de la dernière opposition (4-1) entre les deux parties en quarts de finale de la Coupe de France. Cette victoire permet également au club phocéen de conforter sa place de dauphin du PSG. L’OM dispose de trois points d’avance sur son adversaire du soir, désormais 4e au classement. Entraîneur du Gym, Christophe Galtier a crié à l’injustice.

Christophe Galtier en rage après la défaite de Nice

Le coach de l’OGC Nice ne digère pas un penalty non-sifflé pour son équipe. L’entraîneur niçois estime que le central de la partie a été clément sur le penalty accordé à l’Olympique de Marseille. « C’est quand même assez paradoxal à la vitesse à laquelle on a sifflé pénalty contre Marseille qui est justifié et là où il s'est rien passé. Il y a eu un check très rapide, ça a duré 15 secondes. L’erreur est humaine mais il y a plusieurs erreurs qui se répètent. Je pense que c’est un tournant important du match. On était sur un gros temps fort. Le match aurait pu prendre une autre tournure si on avait eu ce pénalty », déplore Christophe Galtier. Battu par Marseille, le Gym va tenter de se relancer contre le Stade Rennais (3e), un autre concurrent direct dans la course à la Ligue des champions.