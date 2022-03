OM Mercato : Une piste au milieu de terrain s’éloigne de Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 mars 2022 à 15:42

Annoncé comme le possible successeur de Boubacar Kamara à l’ OM, Jordan Veretout sera une cible difficile à recruter. Son prix reste un obstacle majeur pour son transfert.

OM Mercato : L’AS Rome intransigeant pour Jordan Veretout

Boubacar Kamara sera sans doute l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Olympique de Marseille, le jeune milieu de terrain défensif refuse jusqu’ici signer un nouveau bail avec le club marseillais. Il sera donc libre de s’engager avec n’importe quel club à l’issue de la saison. En prévision de son futur départ, les responsables de l’ OM ont alors décidé de se pencher sur sa succession. Et comme souvent, c’est un joueur de Serie A qui est ciblé par Pablo Longoria pour le remplacer.

Le président marseillais envisagerait en effet d’attirer Jordan Veretout, qui traverse une situation délicate à l’AS Rome. Relégué sur le banc touche par José Mourinho, le milieu de terrain tricolore n’exclut pas un retour en Ligue 1. La presse italienne expliquait récemment que les bonnes relations entre les dirigeants marseillais et leurs homologues romains devraient sans doute faciliter son transfert à l’Olympique de Marseille. Mais dans son édition du jour, le journal Leggo révèle que l’ OM devra payer beaucoup plus que prévu pour convaincre l'AS Roma de céder son milieu de terrain.

Jordan Veretout, c’est 17 M€ ou rien

Alors qu’un montant de 15 millions d’euros était annoncé pour le transfert de Jordan Veretout, le journal italien annonce que le tarif n'est plus le même. Désormais, c'est au moins 17 millions d’euros qu'il faudra mettre sur la table pour rafler la mise. Un montant conséquent pour les finances de l’ OM, qui sont dans le rouge. Dans ces conditions, il est fort probable que le joueur de 28 ans s'éloigne un peu plus de Marseille.

La question qui se pose alors est de savoir s’il ne s’agirait pas d’une tactique pensée par l’AS Rome pour dissuader les éventuels courtisans de Jordan Veretout, dont le bail expire en juin 2024. Cela est possible, car le club italien ne compte pas se séparer de son milieu de terrain aussi facilement. Et ce n’est pas tout, puisque la concurrence s’agrandit un peu plus sur ce dossier. Outre Newcastle, Naples et l’AC Milan, l’Inter Milan s’est immiscé dans le dossier avec la ferme volonté de rafler la mise, au détriment de l’ OM. Cette rude concurrence risque ainsi de faire monter les enchères pour l’ancien Nantais.