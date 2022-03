LOSC Mercato : José Mourinho sur un joli coup à 0€ à Lille

Publié par Ange A. le 30 mars 2022 à 00:42

Entraîneur de l’AS Rome, José Mourinho pourrait piocher au LOSC cet été. Le Portugais s’intéresserait à un milieu en fin de contrat.

José Mourinho prépare un joli coup au LOSC

José Mourinho pourrait encore recruter au Lille OSC. Le technicien portugais avait pioché déjà au LOSC il y a deux saisons lorsqu’il rejoignait le banc de Tottenham. Le Special One avait débauché deux adjoints de Christophe Galtier, l’entraîneur lillois de l’époque. Cette fois, c’est un de ses jeunes compatriotes que le technicien portugais, aujourd’hui sur le banc de la Roma, compte récupérer au prochain mercato. La Gazzetta dello Sport révèle un intérêt du club italien pour Xeka. Le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé son contrat. Il avait lui-même indiqué que la tendance était davantage à son départ de Lille. L’actuel 6e de Serie A voudrait donc saisir cette belle opportunité à zéro euro l’été prochain.

Xeka pour remplacer Veretout à Rome ?

Cet intérêt de la Roma pour Xeka est révélé alors qu’un départ de Jordan Veretout serait dans les tuyaux. Le milieu de terrain encore sous contrat 2024 n’entre plus dans les plans de jeu de José Mourinho. La presse italienne révélait récemment que la direction des Giallorossi attendrait un chèque compris entre 15 et 20 millions d’euros pour Veretout. Le milieu tricolore aux 5 sélections est notamment courtisé en Ligue 1 par l’Olympique de Marseille. L’AC Milan, l’Inter Milan et même les nouveaux riches de Newcastle United seraient également sur le coup.

S’agissant de Xeka, le journal transalpin révèle que la principale crainte de la Roma serait au niveau financier. Le club italien craint en effet que le milieu du Lille OSC se montre gourmand concernant sa prime à la signature et concernant ses prétentions salariales. Pour rappel, Xeka avait rejoint le LOSC en 2017 en provenance de Braga contre 5 millions d’euros.