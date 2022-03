LOSC Mercato : Revirement, un joueur lillois annonce son départ !

Publié par ALEXIS le 09 mars 2022 à 11:49

En fin de contrat au LOSC en juin 2022, Xeka a lâché un nouvel indice sur son avenir au sein du club champion de France. Il est enclin à un départ.

LOSC : Xeka, « je crois plus à un départ de Lille et de la Ligue 1 qu'à rester »

Après cinq années consécutives au LOSC, Xeka va quitter le club à partir en juin prochain, signant la fin de son contrat avec le club nordiste. Dans un entretien accordé au média O Jogo, le milieu de terrain a indiqué qu’il est plus proche de la porte de sortie que d’une prolongation de son bail. « Je crois plus à un départ de Lille et du football français qu'à rester », a-t-il annoncé. L’international portugais devrait donc faire ses valises de Lille dans 3 mois. Il a d'ailleurs déjà des touches à l’étranger.

« J’ai quelques propositions et cela est étudié avec mon agent », a-t-il fait savoir. Quelle destination Xeka va-t-il prendre après son départ de Lille ? Il songe à un retour dans son pays natal. « Retourner au Portugal ? Si l'occasion se présente, qui sait ? », a-t-il indiqué. Toutefois, le joueur de 27 ans a confié qu’il n’a pas « encore pris de décision » concernant son futur. « Je dois parler à ma famille et à mon agent pour voir ce qui est le mieux pour moi », a-t-il laissé entendre.

Le Portugais Xeka libéré par le LOSC ?

Il y a quelques jours, Xeka avait remis la question de son futur au LOSC entre les mains du président du club, Olivier Létang. Interrogé en conférence de presse sur « une possibilité de prolonger », il avait répondu : « Il faut voir ça avec le président. On a une bonne relation. » Cependant, les dernières déclarations du milieu de terrain laissent penser que la direction du club lui a indiqué la porte de sortie. Il est aussi possible que Xeka tente de mettre la pression sur Olivier Létang et Jocelyn Gourvennec. Depuis son arrivée à Lille en janvier 2017, le N°8 des Lillois a disputé 139 matches sous le maillot des Dogues, toutes compétitions confondues. Il a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives.