PSG Mercato : Paris prend une décision énorme pour Messi et Neymar

Alors que tous les efforts sont mis cette saison pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG aurait pris une décision folle concernant Neymar et Lionel Messi.

Tout devrait bouger ces prochains mois au Paris Saint-Germain. Après sa saison ratée et son élimination en 8e de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le club de la capitale maximise ses efforts pour offrir un souffle nouveau à son effectif. Si le mercato 2021 a été marqué par plusieurs arrivées historiques comme celle de Sergio Ramos ou Lionel Messi, celui de 2022 risque d’être davantage tourné vers des départs.

Plusieurs joueurs devraient ainsi prendre la porte cet été, à commencer par le secteur offensif, l’un des plus fourni d’Europe. Dans sa volonté de prolonger Kylian Mbappé avant la fin de son bail, le PSG pourrait acter deux départs colossaux dans quelques mois. En plus d’Angel Di Maria, dont le départ est déjà acté à Paris, Leonardo pourrait se débarrasser de Neymar et Lionel Messi, et ce, dans l’optique de conserver son joyau Kylian Mbappé. Dans le dur cette saison avec les Rouge et Bleu, les deux anciennes stars du Barça pourraient être vendues en cas de bonne offre lors du mercato estival.

Comme le dévoile le journaliste Abdellah Boulma sur Twitter, " les cas Neymar et Messi ont récemment été discutés en interne ". L’idée d’un départ des deux joueurs est étudiée par Leonardo et le board parisien, bien que l’opération semble difficile au vu du salaire colossal des deux attaquants.

Deux départs pour prolonger Mbappé

D’après l’insider spécialiste du Paris Saint-Germain, ces deux départs, qui sonneraient la révolution dans la capitale, favoriseraient la prolongation de Kylian Mbappé. Désireux d’être au centre du projet sportif de son futur club, l’international français se verrait ainsi remettre les pleins pouvoirs au Paris SG sans ses coéquipiers brésilien et argentin. Une avancée de taille pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi dans un dossier qui semble leur échapper chaque jour un peu plus. À l’heure actuelle, le Bondynois est très proche de signer au Real Madrid malgré quelques désaccords importants concernant les droits à l’image.