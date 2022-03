PSG Mercato : Paris à la lutte avec le Real Madrid pour un défenseur

Publié par Timothée Jean le 30 mars 2022 à 19:29

Après Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid sont engagés dans une nouvelle bataille colossale. Les deux écuries foncent sur la même cible défensive.

PSG Mercato : Paris veut doubler le Real Madrid pour Jules Koundé

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid devraient se disputer cet été plusieurs gros dossiers chauds sur le marché des transferts. Après le cas Kylian Mbappé, qui refuse jusqu’ici de prolonger son contrat avec le PSG afin de rejoindre gratuitement le Real Madrid lors du prochain mercato, les Parisiens chercheront sans nul doute à se venger du géant espagnol. En plus d'Aurélien Tchouaméni, pisté par les deux clubs, les Parisiens et Madrilènes devraient également se battre pour un autre international tricolore, Jules Koundé.

En quête d’un nouveau renfort défensif depuis le départ de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, le Real Madrid serait l’équipe la mieux placée pour enrôler le défenseur central du FC Séville. Longtemps intéressés, les Madrilènes préparaient déjà une offre pour tenter de boucler sa signature le plus rapidement possible. Annoncée comme étant en très bonne voie, cette opération risque finalement de capoter en raison de la concurrence du PSG. Le média espagnol Fichajes assure en effet que le Paris SG est désormais le principal concurrent du Real Madrid pour accueillir Jules Koundé. Le club parisien est un vieux prétendant de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et n’aurait visiblement pas tiré un trait sur sa signature. La source va même un peu loin et révèle que les recruteurs parisiens se sont récemment renseignés sur la disponibilité et le prix du défenseur sévillan.

Un prix déjà fixé pour Jules Koundé

Rappelons que lors du dernier mercato hivernal, Chelsea était prêt à mettre 60 M€ sur la table des négociations pour s’attacher les services de Jules Koundé. Mais le FC Séville s’est montré intransigeant dans les négociations, en insistant sur la clause libératoire de son défenseur fixée à 80 M€. Ce prix freine d’une certaine façon ses différents prétendants. En l'état actuel des choses, il semble peu probable que le PSG passe à l’offensive pour l’ancien Bordelais. D’autant plus que le club de la capitale possède un secteur défensif bien fourni. Néanmoins, rien n’est impossible en période de mercato. Les prochains mois risquent d’être très mouvementés entre le Real Madrid et le PSG.