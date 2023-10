Le latéral de l’OM, Jonathan Clauss, est de retour en Equipe de France, et Didier Deschamps envisage de le titulariser dans une défense à quatre.

OM : Jonathan Clauss de retour dans les plans de Didier Deschamps

Le latéral droit de l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss, a réussi son retour en Équipe de France après avoir été écarté pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cette non-convocation avait été difficile à accepter pour le joueur, mais il a su rebondir. Le défenseur de l’OM s'est parfaitement adapté au poste de latéral droit dans le schéma tactique de son club, passant d'un 4-4-2 sous Marcelino à un 4-3 -3 sous Gennaro Gattuso.

Le début de saison remarquable de Jonathan Clauss à l'OM a alors rapidement attiré l'attention de Didier Deschamps et son staff. De plus, les limitations offensives de ses concurrents directs, Benjamin Pavard et Jules Koundé, ont aussi ouvert la porte à son retour en Équipe de France. Un an après sa dernière sélection, le défenseur de l'OM retrouve donc les Bleus avec la ferme intention de s'imposer durablement. D’ailleurs, Didier Deschamps pourrait choisir de le titulariser lors des deux prochains matchs de l'Equipe de France contre les Pays-Bas et l'Écosse, prévus les 13 et 17 octobre prochains.

Jonathan Clauss titulaire à la place de Jules Koundé ?

La blessure de Jules Koundé, survenue lors du match entre Grenade et le FC Barcelone (2-2) le 8 octobre dernier, contraint Didier Deschamps à revoir sa défense. RMC Sport est affirmatif sur le sujet et indique que le défenseur international français du Barça sera indisponible pour le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, ce qui devrait ouvrir la porte à une titularisation de Jonathan Clauss.

Cette perspective souligne déjà l'importance croissante de Jonathan Clauss dans les plans du sélectionneur tricolore. En attendant, la blessure de Jules Koundé met en exergue la nécessité de vite trouver un défenseur pour le remplacer au sein de l’effectif français. Même si le nom de son remplaçant n’a pas été communiqué pour le moment, le défenseur central de Chelsea, Axel Disasi, est fortement pressenti pour rejoindre l’équipe. Sacha Boey, ancien joueur du Stade Rennais, actuellement à Galatasaray, est également présenté comme une option crédible.